Mojtaba Jamenei, el favorito para suceder a líder supremo de Irán

Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá Ali Jameneí, figura como el favorito para ocupar uno de los cargos de mayor jerarquía en la República Islámica

Y es que de acuerdo al New York Times, quien citó a tres funcionarios israelíes, Jamenei es el candidato más fuerte para ocupar la posicion tras deliberaciones de representantes religiosos que analizan la sucesión del líder supremo.

De acuerdo con la periodista Farnaz Fassihi, los clérigos consideraban anunciar este miércoles que Mojtaba sería el sucesor, aunque algunos expresaron reservas por temor a que su designación lo convierta en blanco de Estados Unidos e Israel.

La llamada Asamblea de Expertos celebró dos reuniones virtuales para decidir al reemplazo del líder, en medio de versiones sobre un ataque israelí contra un edificio en Qom, uno de los principales centros del chiismo. Sin embargo, la agencia Fars, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, señaló que el inmueble estaba vacío.

En declaraciones recogidas por el diario, el experto en Irán de la Universidad Johns Hopkins, Vali Nasr, consideró que la elección de Mojtaba Jamenei sería “sorprendente y potencialmente reveladora”, pues aunque durante años fue visto como sucesor natural, en los últimos tiempos había perdido visibilidad pública.

