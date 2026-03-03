Bombardeos israelíes en Beirut dejan seis muertos

Ataques israelíes contra Aramoun y Saadiyat, dos localidades al sur de Beirut, dejaron seis muertos y ocho heridos este miércoles informó el Ministerio de Salud libanés, mientras el Estado hebreo continúa sus ataques contra el país.

Aramoun, en el distrito de Aley, y Saadiyat, en el distrito de Chouf, son dos localidades situadas fuera de los bastiones tradicionales del movimiento proiraní Hezbolá, que arrastró a Líbano a la guerra luego de atacar Israel en apoyo a Teherán.

En otras latitudes la aviación israelí bombardeó un complejo nuclear "secreto" en el norte de Irán que era utilizado por un grupo de científicos nucleares para desarrollar un componente de armamento nuclear, según un comunicado del Ejército de Israel.

"El complejo secreto 'Minzadehei', ubicado según un mapa del Ejército israelí en los límites de la ciudad de Teherán, fue utilizado por un grupo de científicos nucleares que operaban para desarrollar un componente clave para armas nucleares", recoge el comunicado castrense.

Las Fuerzas Armadas israelíes aseguran que rastrearon las actividades del complejo utilizando información de inteligencia y dicen haber eliminado "un componente clave de la capacidad del régimen iraní para desarrollar armas nucleares".

El portavoz castrense Nadav Shoshani advirtió en otro comunicado de que el grupo de científicos trabajaba de forma encubierta en el complejo.

