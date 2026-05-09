Trump anuncia tregua Rusia y Ucrania con canje de prisioneros

El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó este sábado que Rusia y Ucrania aceptaron su petición directa para implementar un alto el fuego temporal de tres días, acompañado por un intercambio de 1,000 prisioneros por cada país, en un movimiento que podría representar uno de los avances diplomáticos más relevantes desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

Según el mandatario estadounidense, tanto el presidente ruso Vladimir Putin como el ucraniano Volodymyr Zelensky accedieron “de buena gana” a la propuesta.

“Tenemos un pequeño periodo de tiempo en el que no van a estar matando gente”, declaró Trump, quien describió la medida como un posible “comienzo del fin” de una guerra prolongada y devastadora.

El alto el fuego abarcaría los días 9, 10 y 11 de mayo, coincidiendo con la celebración rusa del Día de la Victoria, una de las fechas patrióticas más importantes para Moscú por conmemorar la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Trump indicó que durante ese periodo se suspenderá toda actividad militar ofensiva, mientras se coordina el intercambio masivo de prisioneros.

Kiev prioriza recuperar a sus cautivos

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó el acuerdo y dejó claro que uno de los factores centrales para aceptar la tregua fue la posibilidad de recuperar a soldados ucranianos capturados.

“A nosotros la Plaza Roja nos importa menos que las vidas de los prisioneros de guerra ucranianos”, afirmó, en referencia al tradicional desfile militar ruso.

Incluso, Kiev emitió un decreto formal garantizando que no atacará la Plaza Roja durante las celebraciones, en una señal de cumplimiento estratégico vinculada al acuerdo.

Desde Rusia, Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, confirmó el entendimiento, aunque el portavoz Dmitry Peskov minimizó el tono simbólico del gesto ucraniano.

El Kremlin mantiene reservas tras recientes treguas fallidas, ya que anteriores pausas se rompieron rápidamente con acusaciones mutuas de violaciones.

ONU celebra, pero pide paz duradera

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, recibió positivamente el anuncio, aunque reiteró que un alto el fuego temporal debe ser solo el primer paso hacia una solución más amplia, sostenible y justa.

Pese al optimismo de Trump, el secretario de Estado Marco Rubio reconoció horas antes que las negociaciones no han producido hasta ahora resultados plenamente fructíferos y advirtió que los esfuerzos diplomáticos siguen estancados.

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