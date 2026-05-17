'Taiwán no será sacrificado', asegura su presidente William Lai

William Lai, mandatario de Taiwán, aseguró este domingo que la isla no será “sacrificada” ni “intercambiada”, además de afirmar que tampoco renunciará a su sistema democrático “bajo presión”, luego de la reciente cumbre celebrada en Pekín entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump.

Mediante una publicación en Facebook, Lai sostuvo que mientras China continúe sin renunciar al uso de la fuerza para anexar Taiwán y mantenga su expansión militar en la región, será necesario que Estados Unidos continúe suministrando armamento a la isla.

“Mientras China siga sin renunciar al uso de la fuerza para anexar Taiwán y continúe expandiendo su poder militar con el objetivo de cambiar el statu quo regional y entre ambos lados del Estrecho, es necesario que Estados Unidos continúe vendiendo armas a Taiwán”, expresó.

El mandatario taiwanés reaccionó así después de la visita de Estado de Trump a China, la primera realizada por un presidente estadounidense en casi una década, donde ambos líderes discutieron el tema de Taiwán, territorio que Pekín considera una “parte inalienable” de su soberanía.

Trump deja en duda paquete de armas para Taiwán

En una entrevista con Fox News, Trump aseguró que habló con Xi Jinping sobre Taiwán “toda la noche” y dejó abierta la posibilidad de aprobar un nuevo paquete de armas para la isla.

“Todavía no lo he aprobado, ya veremos qué pasa. Quizás lo haga, quizás no lo haga (...). Es una muy buena ficha de negociación para nosotros, son un montón de armas”, afirmó Trump.

Además, el republicano manifestó su rechazo a una posible declaración formal de independencia taiwanesa, argumentando que no desea provocar un conflicto militar con China.

“No busco que nadie se independice. Y, ¿saben?, ¿se supone que debemos viajar 9,500 millas para librar una guerra? No busco eso”, añadió.

🚨🇺🇸🇨🇳🇹🇼 | Trump sobre Taiwán: "Si lo mantienen como está, creo que China estaría de acuerdo con eso — pero no estamos buscando que alguien diga, 'vamos a independizarnos porque Estados Unidos nos respalda'". pic.twitter.com/YImqOYoAey — La Derecha Diario Estados Unidos (@DerechaDiarioUS) May 16, 2026

William Lai insiste en que Taiwán ya es soberano

Ante las declaraciones de Trump, Lai afirmó que Taiwán ya es un país soberano e independiente bajo el nombre oficial de República de China.

El mandatario señaló que la paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán representan un interés estratégico para la comunidad internacional debido a la relevancia geopolítica y tecnológica de la isla, especialmente en el desarrollo global de la inteligencia artificial.

“Taiwán jamás será sacrificado ni intercambiado”, subrayó Lai.

Asimismo, reiteró que la República Popular China y Taiwán “no están subordinadas entre sí” y sostuvo que el futuro de la isla debe ser decidido únicamente por el pueblo taiwanés.

Lai también expresó disposición para mantener un diálogo “sano y ordenado” con China bajo principios de igualdad y dignidad, aunque rechazó cualquier intento de Pekín de utilizar la “reunificación” como pretexto para anexar Taiwán.

“Rechazamos los intentos de China de utilizar la ‘reunificación’ como pretexto para, en realidad, tratar de anexar Taiwán. Esta es la línea roja que mantenemos en las relaciones a través del estrecho”, concluyó.

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