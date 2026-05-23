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Internacional

Trump asegura que acuerdo con Irán está cerca de concretarse

Mediante Truth Social, el presidente estadounidense aseguró que el pacto ya fue negociado en gran medida entre diversas naciones.

  • 23
  • Mayo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las negociaciones para alcanzar un acuerdo relacionado con Irán se encuentran en su etapa final y adelantó que los detalles oficiales podrían anunciarse en los próximos días.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario informó que sostuvo conversaciones con líderes de distintos países de Medio Oriente y Asia para abordar temas vinculados con la República Islámica de Irán y un posible memorándum enfocado en la paz regional.

Trump detalló que participó en llamadas con representantes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Bahréin, además de sostener una conversación por separado con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Trump afirma que el acuerdo ya fue negociado en gran parte

En su publicación, el presidente estadounidense aseguró que el pacto ya fue negociado en gran medida entre Estados Unidos, Irán y las demás naciones involucradas.

“Un acuerdo ya ha sido ampliamente negociado, sujeto a su finalización entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y varios otros países”, señaló Trump.

El mandatario agregó que actualmente continúan las conversaciones para definir los últimos detalles políticos y diplomáticos antes de hacer oficial el anuncio.

“Los aspectos finales y detalles del acuerdo están siendo discutidos actualmente y serán anunciados en breve”, expresó.

Trump adelanta apertura del Estrecho de Ormuz

Entre los puntos que mencionó en su mensaje, Trump destacó que el Estrecho de Ormuz será reabierto como parte de los acuerdos que se encuentran sobre la mesa.

La zona marítima es considerada una de las rutas estratégicas más importantes para el comercio internacional de petróleo, por lo que cualquier decisión relacionada con su operación genera impacto en los mercados energéticos y en la estabilidad geopolítica de la región.

Hasta el momento, ninguna de las naciones mencionadas ha emitido información adicional sobre el avance de las negociaciones, mientras continúan las conversaciones diplomáticas encabezadas por Estados Unidos.

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