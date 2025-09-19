Cerrar X
Asesinan a capitán con disparo en la cabeza en Cuba

Autoridades investigan el homicidio luego de encontrar el cuerpo violentado. Además, destacaron sus 24 años de servicio y se comprometieron a hacer justicia

  • 19
  • Septiembre
    2025

Un capitán de la policía fue encontrado sin vida en el municipio Caibarién, al centro de Cuba.

Su cuerpo fue encontrado con seis heridas producidas por un arma blanca, además de presentar un impacto de bala en la zona de la cabeza.

Se indicó que la víctima era un hombre identificado como Leonel Mesa Rodríguez, de 62 años, quien fungía como Capitán de la Policía Nacional Revolucionaria.

Fuerzas del Minint llevan a cabo la investigación del crimen para "su total esclarecimiento, además de profundizar en informaciones iniciales.

"Hechos repudiables como este tendrán siempre la respuesta contundente de las leyes revolucionarias y la condena unánime de nuestro pueblo que no permitirá jamás la impunidad ni el estímulo a la violencia", afirmó el comunicado.

El pasado mayo, una agente de la Policía de Camagüey fue atacada con un arma blanca, provocándole diversas heridas.

Se presume que no hay datos públicos sobre la delincuencia, los cuales, aparecen en contadas ocasiones en comunicados del Ministerio del Interior.


