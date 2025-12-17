Podcast
Internacional

Asesinan a Nuno Loureiro, científico nuclear del MIT en Boston

El físico Nuno F. G. Loureiro, experto en fusión nuclear del MIT, murió tras ser baleado en su casa en Brookline; autoridades investigan el homicidio

  • 17
  • Diciembre
    2025

El asesinato de Nuno F. G. Loureiro, científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), conmocionó a la comunidad académica y científica internacional.

El físico, especializado en fusión nuclear, murió tras recibir varios disparos en su domicilio en Brookline, Massachusetts.

Ataque en zona residencial

De acuerdo con las autoridades, el ataque ocurrió la noche del lunes en un edificio residencial cercano a Boston.

Loureiro, de 47 años, fue trasladado a un hospital local, donde falleció el martes a consecuencia de las heridas, informó la Fiscalía del Distrito de Norfolk.

El caso fue clasificado formalmente como homicidio.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas ni se ha informado sobre posibles sospechosos o el móvil del crimen.

Vecinos de la zona declararon haber escuchado al menos tres detonaciones la noche del ataque.

Figura clave en la fusión nuclear

Loureiro era director del Plasma Science and Fusion Center del MIT desde mayo de 2024, uno de los centros de investigación más influyentes del mundo en física de plasmas y energía de fusión.

G8WVlXvW8AAwgva.jfif

Lideraba a más de 250 investigadores dedicados al desarrollo de tecnologías de energía limpia.

Trayectoria internacional

Originario de Portugal, se formó en Lisboa y Londres, realizó estancias de investigación en Estados Unidos y Reino Unido, y se incorporó al MIT en 2016.

En 2021 alcanzó el rango de profesor pleno y fue reconocido con diversos premios internacionales por sus aportes científicos.

El MIT expresó sus condolencias a la familia, estudiantes y colegas del investigador, mientras que el Gobierno de Portugal destacó su relevancia científica a nivel global.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos.


Comentarios

