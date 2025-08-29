Asesinan a influencer Esmeralda Ferrer junto a su esposo e hijos

Este viernes la Fiscalía confirmó el asesinato de Esmeralda Ferrer, de 32 años, junto a su esposo y sus dos hijos, aunque el hallazgo de sus cuerpos sucedió el 22 de agosto en Guadalajara, Jalisco.

Los cuerpos fueron hallados dentro de un vehículo gris, después de que vecinos alertaran por olores extraños provenientes de una camioneta estacionada en vía pública.

Esmeralda, conocida en redes sociales como Esmeralda FG, contaba con más de 19 mil seguidores y solía mostrar su estilo de vida lujoso, incluyendo viajes, autos de alta gama, cirugías estéticas y artículos costosos. También compartía frecuentemente contenido relacionado con narcocorridos.

El esposo de Esmeralda era comerciante y manejaba negocios de compraventa de autos y cultivo de tomate en Michoacán, actividades que ahora son investigadas por las autoridades como posibles motivaciones del crimen.

Según reportes policiales, la última vez que se les vio con vida fue en un taller mecánico de la ciudad.

Por este motivo, Héctor Valdivia y “El Chino”, señalados como sospechosos del asesinato de la familia, fueron detenidos, pero quedaron en libertad al no comprobarse su responsabilidad.

Tras su liberación, ambos fueron recogidos por José Manuel Arredondo y Gary Omar Silva; sin embargo, mientras se disponían a retirarse, fueron interceptados por hombres en dos camionetas. Hasta ahora, de las cuatro personas involucradas, tres se encuentran desaparecidas.

