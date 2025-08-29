Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_5_8260dd810d
Nacional

Asesinan a influencer Esmeralda Ferrer junto a su esposo e hijos

Esmeralda Ferrer, conocida influencer, fue encontrada muerta junto a su esposo e hijos en Guadalajara; autoridades investigan las causas del crimen

  • 29
  • Agosto
    2025

Este viernes la Fiscalía confirmó el asesinato de Esmeralda Ferrer, de 32 años, junto a su esposo y sus dos hijos, aunque el hallazgo de sus cuerpos sucedió el 22 de agosto en Guadalajara, Jalisco.

Los cuerpos fueron hallados dentro de un vehículo gris, después de que vecinos alertaran por olores extraños provenientes de una camioneta estacionada en vía pública.

Esmeralda, conocida en redes sociales como Esmeralda FG, contaba con más de 19 mil seguidores y solía mostrar su estilo de vida lujoso, incluyendo viajes, autos de alta gama, cirugías estéticas y artículos costosos. También compartía frecuentemente contenido relacionado con narcocorridos.

@esmeraldafg222

El esposo de Esmeralda era comerciante y manejaba negocios de compraventa de autos y cultivo de tomate en Michoacán, actividades que ahora son investigadas por las autoridades como posibles motivaciones del crimen.

Según reportes policiales, la última vez que se les vio con vida fue en un taller mecánico de la ciudad.

Según las autoridades, la última vez que se vio con vida a la familia fue en un taller mecánico, al cual acudieron, en donde encontraron varias pistas relacionadas con el crimen.

Por este motivo, Héctor Valdivia y “El Chino”, señalados como sospechosos del asesinato de la familia, fueron detenidos, pero quedaron en libertad al no comprobarse su responsabilidad.

Tras su liberación, ambos fueron recogidos por José Manuel Arredondo y Gary Omar Silva; sin embargo, mientras se disponían a retirarse, fueron interceptados por hombres en dos camionetas. Hasta ahora, de las cuatro personas involucradas, tres se encuentran desaparecidas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mujeres_fallecidas_incendio_anexo_c10f1575ef
Confirma Fiscalía que incendio en anexo fue provocado 
EH_DOS_FOTOS_2025_08_29_T164055_185_3a002af5b0
Influencer Lupita Villalobos de ‘Las Alucines’, se casa en España
Premian_a_Karla_Sofia_Gascon_como_mejor_actriz_internacional_7090ae148b
Premian a Karla Sofía Gascón como mejor actriz internacional
publicidad

Últimas Noticias

AP_25242499999391_7032939495
Chelsea recibe ayuda del VAR en victoria 2-0 sobre Fulham
AP_25242520772753_783cab1ec9
Piastri logra su primera pole en el GP de Países Bajos
EH_UNA_FOTO_2025_08_30_T090951_406_198194d2ad
Putin viaja a China en busca de apoyo militar y económico
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
Da_senales_de_vida_presidente_de_Capital_Tech_seguira_proyectos_836941b9ce
Da señales de vida presidente de CapitalTech; seguirá proyectos
EH_DOS_FOTOS_2025_08_29_T164055_185_3a002af5b0
Influencer Lupita Villalobos de ‘Las Alucines’, se casa en España
publicidad
×