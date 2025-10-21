Asesinan a joven de un balazo en la cabeza en Real de Cumbres

Un joven fue asesinado de un disparo en la cabeza durante un ataque ocurrido la noche del lunes en la colonia Real de Cumbres, lo que desató una fuerte movilización policiaca en el sector poniente de Monterrey.

El crimen se reportó poco después de las 21:30 horas sobre las calles Caoba y Maple, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones de arma de fuego y observar a un hombre tirado sobre la banqueta, aparentemente sin vida.

A la llegada de los cuerpos de auxilio, elementos de Protección Civil de Monterrey revisaron al joven y solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La víctima, de entre 20 y 25 años, vestía pantalón de mezclilla negro, playera negra y sandalias blancas. De acuerdo con las primeras investigaciones, el joven recibió al menos un impacto de bala en la cabeza, lo que le provocó la muerte de manera instantánea.

Testimonios recabados en el lugar señalan que varios sujetos armados llegaron a bordo de un vehículo, descendieron y abrieron fuego directamente contra el joven, para luego huir a toda velocidad con rumbo desconocido.

Una fuente cercana a la investigación indicó que, entre los indicios recolectados, se encontraron fragmentos de cristal esparcidos sobre el pavimento, los cuales podrían corresponder a las ventanillas del vehículo en el que los agresores escaparon.

La zona fue ampliamente acordonada por elementos de la Policía de Monterrey, quienes resguardaron el área mientras peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales levantaban evidencias y procesaban la escena del crimen.

Agentes ministeriales iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer el móvil del ataque y establecer la identidad del fallecido, cuya muerte ha generado consternación entre los vecinos del sector, quienes mencionaron que la zona suele ser tranquila y que no conocían al joven asesinado.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia de ley. Hasta el momento, no se ha reportado la detención de los responsables.

