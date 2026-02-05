Podcast
Internacional

Ataca EUA finanzas de cárteles mexicanos con criptomonedas

El Departamento de Justicia busca debilitar a los cárteles cortando el flujo de dinero, apuntando a los intermediarios que mueven las ganancias del narcotráfico

  • 05
  • Febrero
    2026

El gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra los cárteles mexicanos al dirigir su estrategia hacia el corazón de sus operaciones: el dinero.

Fiscales federales ahora concentran sus esfuerzos en los intermediarios financieros que, según las autoridades, utilizan criptomonedas para enviar ganancias del narcotráfico desde ciudades estadounidenses hacia líderes criminales en México.

Golpe a los operadores del dinero

Cuatro acusados recientemente trasladados desde México a tribunales estadounidenses exhiben, de acuerdo con los fiscales, cómo funcionan las redes de lavado que permiten al Cártel de Jalisco Nueva Generación y a otros grupos seguir operando pese al endurecimiento de la vigilancia en rutas tradicionales.

Para el Departamento de Justicia, atacar a quienes mueven los recursos es más efectivo que detener a distribuidores menores.

“Si cortas el dinero, golpeas a los cárteles”, afirmó A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la división penal, al explicar el cambio de enfoque.

Criptomonedas y rutas ocultas

Según documentos judiciales, los presuntos operadores recogen efectivo en distintas ciudades de Estados Unidos, lo esconden o lo convierten en activos digitales y lo envían al otro lado de la frontera, cobrando una comisión por cada operación. 

Duva añadió que los investigadores buscan mapear tanto la cadena de distribución de drogas como los mecanismos financieros usados para extraer dinero del sistema bancario estadounidense.

finanzas-bitcoin.jpeg

Acusaciones formales en Kentucky

Eduardo Rigoberto Velasco Calderón, Eliomar Segura Torres, Manuel Ignacio Correa y César Linares Orozco enfrentan cargos por conspiración para lavar dinero en una corte federal de Kentucky.

Hasta ahora, sólo un abogado de Linares Orozco ha declinado pronunciarse públicamente.

Traslados y controversia legal

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, México ha enviado a más de 90 presuntos miembros de cárteles a Estados Unidos en varias transferencias que incluyen delitos de narcotráfico, tráfico de personas y lavado de dinero.

Funcionarios estadounidenses sostienen que estas entregas también buscan presionar a otros líderes mediante posibles acuerdos de cooperación.


