EUA ataca una lancha en el Pacífico y deja dos muertos

Los ataques de Estados Unidos a lanchas sudamericanas no cesan.

Este lunes, el Comando Sur de Estados Unidos atacó otra lancha en aguas internacionales del Pacífico que, supuestamente, estaba vinculada al narcotráfico.

Durante el ataque, dos de los tres tripulantes murieron.

Las fuerzas armadas estadounidenses detallaron que luego del ataque la Guardia Costera activó el sistema de búsqueda y rescate para socorrer al tripulante de la lancha que sobrevivió al operativo.

A través de su cuenta de X, el Comando Sur detalló que este operativo fue ordenado por el general Francis L. Donovan, quien desde el pasado 5 de febrero es el encargado de esta división militar.

On Feb. 9, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking…

Este ataque contra pequeñas embarcaciones representa el número 40 desde que se iniciaron en agosto de 2025.

El Comando Sur también detalló que el ataque a esta "narcolancha" fue realizado en una "conocida ruta del narcotráfico".

Además, este mismo lunes, Estados Unidos también realizó un ataque a un submarino, en conjunto con fuerzas armadas de Colombia, en el Pacífico, logrando la destrucción de 10 toneladas de cocaína y la detención de cuatro sospechosos.

Este ataque en conjunto con fuerzas colombianas se da una semana después de que el presidente Gustavo Petro se reuniera con Donald Trump en Washington, en donde ambos limaron sus diferencias.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales se inició en el Caribe y fue la previa a la intervención militar del 3 de enero con la que EUA detuvo al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, en Caracas, para trasladarlos a una cárcel federal de Nueva York.

