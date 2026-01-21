Cumple México: envía a 37 criminales a Estados Unidos

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México trasladó este martes a Estados Unidos a 37 personas consideradas operadores relevantes de distintas organizaciones criminales, quienes se encontraban privadas de la libertad en centros penitenciarios del país y eran requeridas por autoridades estadounidenses por procesos judiciales en curso.

De acuerdo con información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la operación se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con respeto a la soberanía nacional. El traslado se llevó a cabo a solicitud del Department of Justice, con el compromiso expreso de que no se solicitará la pena de muerte contra las personas entregadas.

Las 37 personas fueron trasladadas a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas. Con esta acción, suman 92 los criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos durante la actual administración federal.

En un comunicado oficial, el Gabinete de Seguridad detalló que los trasladados mantenían vínculos con organizaciones criminales y representaban un riesgo para la seguridad pública, motivo por el cual eran requeridos por autoridades estadounidenses para enfrentar procesos penales en su territorio.

Entre las personas trasladadas se encuentra Ricardo González Sauceda, alias El Ricky, identificado como líder regional del Cártel del Noreste con operaciones en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Fue enviado a San Antonio, Texas.

También fue trasladado Pedro Inzunza Noriega, alias El Señor de la Silla, padre de Pedro Inzunza Coronel, señalado como segundo al mando del cártel de Los Beltrán Leyva. Su destino fue San Diego, California.

En el mismo vuelo a San Diego fue enviado Juan Pablo Bastidas Erenas, alias Payo Zurita, operador logístico del mismo grupo criminal, quien colaboró con Fausto Isidro Meza Flores, alias Chapo Isidro, y con Óscar Manuel Gastélum, alias El Músico, identificados como líder y lugarteniente de esa organización.

Otro de los trasladados fue Armando Gómez Núñez, alias Delta1, señalado como líder de Los Deltas, grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue enviado al aeropuerto de Dulles, en Washington.

Asimismo, Daniel Alfredo Blanco Joo, alias El Cubano, operador logístico del Cártel del Pacífico y encargado del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos, fue trasladado a Houston, Texas. De acuerdo con las autoridades, era considerado un objetivo prioritario del FBI.

El Gobierno de México señaló que las personas trasladadas ya no podrán generar violencia en territorio nacional, al quedar sujetas a los procesos judiciales que enfrentan en Estados Unidos.

Cártel Jalisco Nueva Generación

José Luis Sánchez Valencia, alias El Chalaman, señalado como familiar de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder de esa organización criminal.

María del Rosario Navarro Sánchez, alias La Señora, quien contaba con una orden de aprehensión emitida por el FBI.

Armando Gómez Núñez, alias Delta1, identificado como líder de Los Deltas, grupo afín al CJNG.

Luis Alfonso Navarro Quezada, alias Pez, colaborador del grupo Los Hermanos Bonques, afines al CJNG.

Cártel del Golfo

Ricardo Cortés Mateos, alias El Billetón, señalado como operador financiero de la facción Los Escorpiones.

Los Zetas

Juan Pedro Saldívar Farías, alias Z-27, identificado como tercero al mando de esa organización criminal.

Cártel del Pacífico

Daniel Alfredo Blanco Joo, alias El Cubano, operador logístico del Cártel del Pacífico y considerado objetivo prioritario del FBI.

Roberto González Hernández, alias El 04, líder del grupo Los Cabrera Sarabia.

Humberto Rivera Rivera, alias El Viejón, operador del mismo cártel y también objetivo prioritario del FBI.

Julio César Mancera Dozal, alias Tortuga, integrante del Cártel del Pacífico en su facción Los Mayos.

Jorge Damián Román Figueroa, alias El Soldado, líder de Los Malas-Mañas, grupo afín al Pacífico Los Mayos.

Cártel de los Beltrán Leyva

Jair Francisco Patrón Tobías, alias H4 o Crixus, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias El H2, identificado como lugarteniente de esa organización.

Juan Pablo Bastidas Erenas, alias Payo Zurita, señalado como operador logístico.

Pedro Inzunza Noriega, alias El Señor de la Silla, padre de Pedro Inzunza Coronel, identificado como segundo al mando del grupo.

José Gerardo Álvarez Vázquez, alias El Indio, señalado como lugarteniente de los Beltrán Leyva.

Cártel del Noreste

Heriberto Hernández Rodríguez, alias Negrolo, identificado como líder de esa organización.

Ricardo González Sauceda, alias El Ricky, señalado como líder regional.

Secuestrador

Eliezer David Seas Centeno, alias El Picho, integrante de una banda dedicada al secuestro y al tráfico de drogas.

`El Indio´, el narco VIP, y vinculado a Alicia Machado

José Gerardo Álvarez Vásquez, "El Indio" o "El Chayan", es uno de los 37 capos mexicanos entregados a Estados Unidos este 20 de enero. Es identificado como líder del cártel de los Beltrán Leyva y estaba recluido en el CEFERESO 1 del Altiplano en el Estado de México.

"El Indio", detenido en 2010 en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, es acusado de tráfico de drogas.

Desde el mismo año de su detención, se le vinculó sentimentalmente con la exmiss Universo, la venezolana Alicia Machado.

Machado, en cambio, negó varias veces tener nexos con el crimen organizado tras los supuestos vínculos con "El Indio"; incluso se mencionó que su hija era producto de una relación con el narcotraficante.

Solo hay una mujer entre los detenidos.

La única mujer, de las 37 personas entregadas a Estados Unidos, es María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, quien estaría relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Navarro Sánchez habría operado como proveedora de armas, explosivos y apoyo logístico para el CJNG.

También destaca por diversos delitos, entre los que se encuentran el tráfico de personas, tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.

Su detención fue realizada el pasado 4 de mayo de 2025 por instituciones mexicanas.

Entregas previas

El traslado de criminales realizado este martes es el tercero que se realiza en la actual administración. Es el de mayor cantidad de prisioneros entregados.

La primera entrega ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando México trasladó a 29 narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Treviño Morales “El Z-40” y Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”.

La segunda tuvo lugar el 12 de agosto de 2025, con el envío de 26 criminales vinculados a organizaciones como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, incluyendo a Abigael González Valencia “El Cuini” y Servando Gómez Martínez “La Tuta”.

