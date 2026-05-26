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Internacional

EUA ataca presunta 'narcolancha'; sobreviven dos tripulantes

El Comando Sur reportó un muerto y dos sobrevivientes tras un operativo en el Pacífico oriental dentro de la ofensiva 'Lanza del Sur'

  • 26
  • Mayo
    2026

Este martes, Estados Unidos realizó un nuevo ataque contra una embarcación en aguas internacionales presuntamente vinculada al narcotráfico, dejando una persona fallecida.

A través de su cuenta oficial en X, el Comando Sur de Estados Unidos informó sobre la operación, aunque no precisó el lugar exacto donde ocurrió el ataque.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el objetivo fue una nueva “narcolancha” relacionada con actividades criminales.

Dos tripulantes sobrevivieron al ataque

El Comando Sur detalló que dos de los tres ocupantes de la embarcación sobrevivieron, un hecho poco común desde el inicio de la campaña militar contra este tipo de lanchas.

La operación forma parte del operativo denominado “Lanza del Sur”, implementado por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico.

De acuerdo con reportes oficiales, la ofensiva ha dejado al menos 186 personas muertas en más de 60 ataques registrados en aguas cercanas a Venezuela y Colombia.

Estados Unidos lanzó esta campaña en septiembre pasado dentro del área de responsabilidad del Comando Sur, que comprende América Latina y el Caribe.

Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha proporcionado mayores detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre la organización criminal presuntamente involucrada.


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