Ataca Cuba embarcación de EUA y mueren cuatro tripulantes

Un enfrentamiento armado en aguas territoriales de Cuba dejó cuatro personas muertas y al menos siete heridas luego de que una lancha rápida procedente de Estados Unidos presuntamente abriera fuego contra una patrullera de la Tropa Guardafrontera.

La información fue difundida por el Ministerio del Interior de Cuba, que señaló que la embarcación civil no atendió la orden de alto y respondió con disparos cuando agentes intentaron identificarla.

Intercambio de disparos

El incidente ocurrió cerca del canalizo El Pino, en cayo Falcones, dentro del municipio de Corralillo, en la provincia de Villa Clara.

Según el reporte oficial, la patrullera contaba con cinco elementos cuando se produjo el intercambio.

Cuatro ocupantes de la lancha murieron en el lugar, seis más resultaron lesionados, además de un integrante de las fuerzas cubanas.

Todos fueron evacuados y recibieron atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los tripulantes ni las razones de su presencia en la zona.

Note from the Ministry of the Interior:



On the morning of February 25, 2026, a violating speedboat was detected within Cuban territorial waters. The vessel, registered in Florida, United States, with registration number FL7726SH, approached up to 1 nautical mile northeast of the… pic.twitter.com/AEmwtAZ4lO — Cuban Embassy in US (@EmbaCubaUS) February 25, 2026

Mensaje de soberanía

Desde canales oficiales, el gobierno cubano afirmó que mantiene su postura de resguardar sus aguas territoriales y consideró la defensa nacional un eje central para la estabilidad regional.

El hecho ocurre en medio de un clima de fricción entre Washington y La Habana, marcado por presiones económicas y disputas sobre el suministro energético a la isla.

Comentarios