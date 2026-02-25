Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
cuba_barco_eua_7a3227e238
Internacional

Ataca Cuba embarcación de EUA y mueren cuatro tripulantes

Cuatro tripulantes de una lancha procedente de Estados Unidos murieron tras un tiroteo con guardafronteras cubanos en Villa Clara

  • 25
  • Febrero
    2026

Un enfrentamiento armado en aguas territoriales de Cuba dejó cuatro personas muertas y al menos siete heridas luego de que una lancha rápida procedente de Estados Unidos presuntamente abriera fuego contra una patrullera de la Tropa Guardafrontera.

La información fue difundida por el Ministerio del Interior de Cuba, que señaló que la embarcación civil no atendió la orden de alto y respondió con disparos cuando agentes intentaron identificarla.

Intercambio de disparos

El incidente ocurrió cerca del canalizo El Pino, en cayo Falcones, dentro del municipio de Corralillo, en la provincia de Villa Clara.

Según el reporte oficial, la patrullera contaba con cinco elementos cuando se produjo el intercambio.

Cuatro ocupantes de la lancha murieron en el lugar, seis más resultaron lesionados, además de un integrante de las fuerzas cubanas. 

Todos fueron evacuados y recibieron atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los tripulantes ni las razones de su presencia en la zona.

Mensaje de soberanía

Desde canales oficiales, el gobierno cubano afirmó que mantiene su postura de resguardar sus aguas territoriales y consideró la defensa nacional un eje central para la estabilidad regional.

El hecho ocurre en medio de un clima de fricción entre Washington y La Habana, marcado por presiones económicas y disputas sobre el suministro energético a la isla.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

instagram_ae24ede6d3
Instagram notificará si menores buscan contenido sobre suicidio
EH_UNA_FOTO_2026_02_26_T091021_449_a4ae6c8522
Cuba no agrede ni amenaza, pero sí se defiende: Díaz-Canel
eua_mencho_muerto_80d742d017
EUA declara oficialmente muerto a 'El Mencho' tras operativo
publicidad

Últimas Noticias

mexico_islandia_saldo_blanco_a259614ea4
Reporta FMF saldo blanco tras México vs Islandia en Querétaro
choque_conductor_altamira1_d6f422db90
Presunto conductor ebrio provoca triple choque al sur de Altamira
copa_mundial_clavados_zapopan_f5e81fc456
Cancelan Copa Mundial de Clavados 2026 en Zapopan
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
publicidad
×