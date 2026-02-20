EUA ataca otra lancha y mata a tres tripulantes en el Pacífico

El Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) informó que su Fuerza Conjunta ejecutó este viernes un "ataque letal" contra una embarcación vinculada al narcotráfico en aguas del Océano Pacífico. El operativo resultó en la muerte de los tres tripulantes que se encontraban a bordo.

La acción militar fue coordinada bajo la dirección del General Francis L. Donovan, comandante de la Fuerza de Tarea "Lanza del Sur", quien asumió el liderazgo del Comando Sur a principios de febrero. Según el reporte oficial, el ataque ocurrió mientras la embarcación transitaba por rutas identificadas para el tráfico de estupefacientes.

Balance de víctimas en aumento

Con estos tres decesos, la cifra de personas fallecidas en el marco de las actividades militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico ha superado la barrera de los 110 muertos en el periodo comprendido entre agosto de 2025 y la actualidad.

Estas operaciones se han intensificado tras el despliegue masivo de navíos y aeronaves en aguas internacionales, una estrategia que precedió la intervención militar directa en territorio venezolano.

Contexto regional: La visita de Donovan a Venezuela

El operativo coincide con la reciente visita estratégica del General Donovan a Caracas. Esta semana, el jefe militar sostuvo reuniones con las autoridades castrenses de Venezuela, país que actualmente se encuentra bajo la gestión interina de Delcy Rodríguez.

La presencia del Comando Sur en la región ha sido constante desde los eventos del 3 de enero de 2026, fecha en la que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro para trasladarlo a una prisión federal en Nueva York, donde actualmente enfrenta cargos judiciales.