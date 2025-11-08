Ataques contra agentes desatan operativo en borde EUA-México

Una intensa movilización policial se registró entre el jueves y el viernes en la franja fronteriza entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, tras reportarse ataques armados contra agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), confirmaron este sábado autoridades locales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), los presuntos responsables serían personas que intentaban cruzar ilegalmente hacia territorio estadounidense.

“Hubo unos llamados donde se escucharon detonaciones con la patrulla fronteriza y ahora existe un operativo en el marcador 5; estamos trabajando en conjunto con la CBP para esclarecer lo sucedido”, informó César Omar Muñoz, titular de la SSPM.

Operativos en ambos lados del muro

Tras el incidente, agentes de la Policía Municipal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional desplegaron un operativo en distintos puntos de la línea fronteriza. Del lado estadounidense, la CBP reforzó la vigilancia con patrullas terrestres y aéreas.

Autoridades de Estados Unidos reportaron varias detenciones, mientras que en el lado mexicano se solicitó una orden de cateo para ingresar a un domicilio donde presuntamente se ocultaban los agresores.

El hecho ocurre en un contexto de tensión fronteriza creciente, tras recientes alertas de seguridad en Estados Unidos por el posible aumento de la violencia en la región.

Ambos gobiernos han intensificado los operativos contra el tráfico de personas y drogas, con apoyo de helicópteros y vehículos tácticos en el muro que divide a ambos países.

“Ciudad Juárez ha sido víctima de violencia relacionada con el tráfico de personas, narcotráfico y contrabando, pero no se ha recrudecido el nivel de violencia”, señaló Óscar Máynez Grijalva, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

En las últimas semanas se han registrado otros enfrentamientos y persecuciones vinculadas con el tráfico de migrantes, así como un incidente en el que se denunció un disparo proveniente del lado estadounidense, actualmente bajo investigación.

