El aumento de los ataques de ambas partes contra el transporte marítimo en el mar Negro reaviva los temores sobre la seguridad alimentaria en el mundo

Inicio / Internacional / Intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania deja 10 muertos

Rusia y Ucrania intercambiaron acusaciones este martes sobre los ataques de cada parte que causaron al menos una decena de muertes.

Durante estos días, Rusia golpeó sin descanso zonas civiles de Ucrania, aunque insiste en que sus fuerzas apuntan solo a instalaciones militares.

Desde el inicio de la invasión de Rusia hace más de cuatro años, Ucrania desarrolla drones de largo alcance que pueden alcanzar objetivos en el interior de Rusia.

Más de 16,000 civiles han muerto en Ucrania desde que comenzó la guerra, dijo Naciones Unidas el mes pasado en su informe de víctimas más reciente, y la gran mayoría ocurrió en zonas bajo el control del gobierno ucraniano. Las víctimas han aumentado de manera constante cada año.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó en un comunicado el martes que la noche anterior sus fuerzas “continuaron atacando puertos ucranianos, embarcaciones e infraestructura portuaria” utilizada por el ejército de Kiev.

El aumento de los ataques de ambas partes contra el transporte marítimo en el mar Negro ha reavivado los temores de que la seguridad alimentaria mundial pueda verse en peligro.

UNICEF insta a que se respete el derecho internacional para proteger a los niños

Por su parte, la UNICEF instó el martes a ambos países a respetar el derecho internacional humanitario que exige la protección de los niños, citando muertes recientes en las regiones rusas de Bélgorod y Krasnodar, así como en las regiones ucranianas de Dnipropetrovsk y Sumy.

Los ataques con drones contra civiles han aumentado desde que comenzó la guerra, con 967 personas muertas, incluidos 10 niños, y casi 7.000 personas heridas, informó el martes la Fiscalía General de Ucrania.

El número de muertos por un ataque con dron el lunes en el balneario ruso del mar Negro de Arkhipo-Osipovka aumentó a siete, incluidos cuatro niños, informaron las autoridades regionales.