Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_03_T160531_591_a443af4044
Internacional

Van 27 muertos y 200 heridos por ataques al suroeste de Colombia

Entre los hechos se destaca el atentado con un coche bomba perpetrado este lunes contra una estación policial del municipio de Suárez

  • 03
  • Noviembre
    2025

La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dejó 27 personas sin vida y 200 heridas a lo largo del 2025 en Colombia.

A través de redes sociales se informó que se registró 42 ataques indiscriminados ocurridos en 12 municipios del Cauca y 4 del Valle del Cauca.

La Oficina lamentó el atentado con un carro bomba perpetrado este lunes contra una estación policial del municipio de Suárez.

También hizo un llamado al Estado a "fortalecer las medidas de prevención y protección y a garantizar los derechos humanos mediante la implementación integral de las políticas de seguridad y desmantelamiento.

Durante los últimos meses, varios eventos similares con explosivos cerca de puestos policiales se han cobrado la vida de policías, soldados y civiles en esa región.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_5_50_06_PM_574ea18046
Cae tráiler de puente en carretera Colombia, deja un lesionado
inter_trump_carteles_3d7206dce8
EUA analiza ataques militares contra cárteles mexicanos
EH_DOS_FOTOS_2025_11_03_T130409_789_71aa57eea4
Atentado con coche bomba deja dos muertos y un herido en Colombia
publicidad

Últimas Noticias

ccd9d813_32bd_4e44_93f1_40fe8b75efcc_fc22c03ffd
Desaparece familia completa en Reynosa sin dejar rastro
Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_30_11_PM_22ad6cc62d
Michoacán, atrapado por el crimen organizado
Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_27_07_AM_055d9b95ce
Andy Cartagena, Juan Fernando y Sergio Garza… ¡En Monterrey!
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
publicidad
×