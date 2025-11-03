Van 27 muertos y 200 heridos por ataques al suroeste de Colombia

La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dejó 27 personas sin vida y 200 heridas a lo largo del 2025 en Colombia.

A través de redes sociales se informó que se registró 42 ataques indiscriminados ocurridos en 12 municipios del Cauca y 4 del Valle del Cauca.

La Oficina lamentó el atentado con un carro bomba perpetrado este lunes contra una estación policial del municipio de Suárez.

También hizo un llamado al Estado a "fortalecer las medidas de prevención y protección y a garantizar los derechos humanos mediante la implementación integral de las políticas de seguridad y desmantelamiento.

Durante los últimos meses, varios eventos similares con explosivos cerca de puestos policiales se han cobrado la vida de policías, soldados y civiles en esa región.

Comentarios