Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
atentado_discoteca_bar_peru_99632a10d3
Internacional

Atentado con explosivos en discoteca deja de 33 heridos en Perú

De acuerdo con las autoridades, cinco de las víctimas cuentan con lesiones de gravedad. Algunas de las heridas van desde heridas en la piel hasta amputaciones

  • 07
  • Marzo
    2026

Autoridades informaron este sábado que al menos 33 personas resultaron heridas a causa de un atentado con explosivos en un bar de la costa norte de Perú.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia (COER), este hecho ocurrió dentro de la discoteca Dalí, donde al menos tres menores de edad también resultaron heridos.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron trasladadas a diversos hospitales. Sin embargo, cinco de los heridos cuentan con lesiones de gravedad.

Algunos heridos sufrieron de amputaciones

El director ejecutivo de la Red de Salud de Trujillo, Gerardo Florían Gómez, declaró que algunos de los afectados presentan amputaciones y lesiones producto de las esquirlas, por lo que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos.

“Se escuchó como si los equipos se hubieran de la nada apagado” mencionó un testigo.

Esta detonación también provocó daños materiales. Al menos 25 viviendas resultaron dañadas, pero sus residentes quedaron ilesos.

Las extorsiones y la minería ilegal azotan a la región de la Libertad, que en su parte andina concentra la mayor área de producción de oro de Perú. Tan solo en 2025, 286 explosiones se produjeron, de las cuales 136 fueron en la ciudad de Trujillo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

il_volo_arena_monterrey_4feb672692
Il Volo regresa a Monterrey con “Live in Concert 2026”
Rafael_Ramos_2c3c418404
Colocan a Rafael Ramos como nuevo secretario de Desarrollo Humano
Whats_App_Image_2026_03_07_at_5_04_45_PM_309cd983a4
Protegen Palacio de Gobierno por marcha del 8M en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

mariana_rodriguez_impulsa_programas_8m_f0dfaa98d9
Mariana Rodríguez impulsa programas de apoyo a mujeres este 8M
vinculan_nueve_presuntos_criminales_tamaulipas_70e0dd0d60
Vinculan a nueve por posesión de armas y drogas en Tamaulipas
igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
publicidad

Más Vistas

deportes_mikel_arriola_8b13dc7097
México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029: Mikel Arriola
fiscalia_tanda_d97ad45fd7
Identifica Fiscalía a responsables de fraude por tanda millonaria
inter_armamanto_eua_b5d193d85f
'Estados Unidos podría perder guerra con Irán': dice analista
publicidad
×