Atentado con explosivos en discoteca deja de 33 heridos en Perú

Autoridades informaron este sábado que al menos 33 personas resultaron heridas a causa de un atentado con explosivos en un bar de la costa norte de Perú.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia (COER), este hecho ocurrió dentro de la discoteca Dalí, donde al menos tres menores de edad también resultaron heridos.

#Trujillo: Esta madrugada se registró un atentado con explosivos en el interior de la discoteca Dali, en Víctor Larco.



*Según información preliminar, arroja que la cantidad de heridos alcanza los 31, algunos de gravedad...



1/2 pic.twitter.com/347gSSRUur — Edison Rentería (@edisonral) March 7, 2026

De acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron trasladadas a diversos hospitales. Sin embargo, cinco de los heridos cuentan con lesiones de gravedad.

Algunos heridos sufrieron de amputaciones

El director ejecutivo de la Red de Salud de Trujillo, Gerardo Florían Gómez, declaró que algunos de los afectados presentan amputaciones y lesiones producto de las esquirlas, por lo que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos.

“Se escuchó como si los equipos se hubieran de la nada apagado” mencionó un testigo.

Esta detonación también provocó daños materiales. Al menos 25 viviendas resultaron dañadas, pero sus residentes quedaron ilesos.

Las extorsiones y la minería ilegal azotan a la región de la Libertad, que en su parte andina concentra la mayor área de producción de oro de Perú. Tan solo en 2025, 286 explosiones se produjeron, de las cuales 136 fueron en la ciudad de Trujillo.

