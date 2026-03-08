Se eleva a 40 los heridos por atentado en discoteca de Perú

Autoridades informaron que la cifra de personas heridas a causa del atentado ocurrido en la discoteca Dalí en Perú, se elevó a 40.

De acuerdo con el director ejecutivo de la Red de Salud de Trujillo, Gerardo Florián, al menos 10 heridos han sido dados de alta, uno permanece con pronóstico “reservado” y otros cuatro en estado de gravedad.

Tras conocerse que entre los lesionados se encuentran tres adolescentes de entre 16 y 17 años, funcionarios de fiscalización del municipio de Trujillo acudieron hasta el lugar de los hechos para verificar el cumplimiento de la orden de clausura por 30 días.

🇵🇪 | Una explosión deja al menos 31 heridos, incluidos tres menores, en una discoteca en Trujillo, Perú



La policía investiga si se trató de un atentado de crimen organizado o extorsión. pic.twitter.com/QA8lxwjVwR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 7, 2026

Esto debido a que se violó la prohibición de ingreso de menores, así como el límite de horario de funcionamiento, informó esa alcaldía en sus redes sociales.

Autoridades investigan a tres sospechosos, quienes ya fueron detenidos por su presunta vinculación con la organización criminal “Los Pulpos”.

Atentado con explosivos en discoteca deja de 33 heridos en Perú

Autoridades informaron este sábado que al menos 33 personas resultaron heridas a causa de un atentado con explosivos en un bar de la costa norte de Perú.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia (COER), este hecho ocurrió dentro de la discoteca Dalí, donde al menos tres menores de edad también resultaron heridos.

Aquí te presentamos la nota completa: Atentado con explosivos en discoteca deja de 33 heridos en Perú

Comentarios