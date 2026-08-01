Atentado en restaurante de Moscú deja tres muertos

Hasta el momento, ninguna organización se ha atribuido el atentado y las autoridades rusas no han responsabilizado públicamente a algún grupo o país

Un atentado con una bomba casera dejó al menos tres personas muertas y 21 heridas en un exclusivo restaurante del centro de Moscú, donde se desarrollaba un evento privado durante la noche del sábado.

La explosión ocurrió cerca de la entrada y la terraza del restaurante italiano Balzi Rossi, ubicado en la plaza Kudrinskaya, dentro de uno de los emblemáticos rascacielos construidos durante la época de Stalin.

Las autoridades rusas confirmaron que la detonación fue provocada por un artefacto explosivo de fabricación casera que una mujer intentó introducir al establecimiento.

Guardia impidió el ingreso de la mujer

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la mujer llegó al restaurante con el dispositivo aproximadamente a las 19:55 horas, pero fue interceptada por un guardia de seguridad que le negó la entrada.

La bomba explotó momentos después en las inmediaciones del acceso. La mujer que transportaba el artefacto, el guardia que intentó detenerla y uno de los clientes perdieron la vida.

La intervención del trabajador habría evitado que el dispositivo ingresara a la zona donde se encontraban los asistentes al evento privado, lo que pudo reducir el número de víctimas.

El primer balance ubicó en 15 la cantidad de lesionados, pero posteriormente las autoridades elevaron la cifra a por lo menos 21 personas heridas. Los afectados recibieron atención de los servicios de emergencia y fueron trasladados a hospitales con lesiones de distinta gravedad.

Investigan si la bomba fue activada a distancia

Una de las hipótesis analizadas contempla que la mujer desconociera el contenido del paquete y que el artefacto fuera detonado de manera remota. Sin embargo, esta posibilidad todavía no ha sido confirmada.

Los investigadores trabajan para establecer la identidad de la mujer, reconstruir sus movimientos antes de llegar al restaurante y determinar si actuó por cuenta propia o recibió instrucciones de otras personas.

También se busca identificar quién fabricó el explosivo, cómo fue transportado y si el objetivo era atacar a una persona específica que participaba en la reunión.

Hasta el momento, ninguna organización se ha atribuido el atentado y las autoridades rusas no han responsabilizado públicamente a algún grupo o país.

Cierran zona para recopilar evidencias

Después de la detonación, policías, especialistas en explosivos, investigadores y cuerpos de emergencia desplegaron un amplio operativo en la plaza Kudrinskaya.

La zona fue acordonada mientras los peritos inspeccionaban el restaurante, recopilaban fragmentos del artefacto y revisaban las cámaras de videovigilancia de los establecimientos y edificios cercanos.

El ataque también provocó cierres viales y restricciones para peatones en una parte del centro de Moscú, mientras se descartaba la presencia de otros dispositivos.

La investigación permanece abierta y el balance de víctimas podría modificarse conforme las autoridades actualicen el estado de las personas hospitalizadas y obtengan nuevos elementos sobre el origen del atentado.