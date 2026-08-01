Explosión en Cúcuta deja al menos 11 personas heridas

Un atentado con explosivos ocurrido la madrugada de este sábado en Cúcuta dejó al menos 11 personas heridas, informaron autoridades colombianas

Al menos once personas resultaron heridas durante un atentado con explosivos ocurrido la madrugada de este sábado en la ciudad de Cúcuta, en el departamento colombiano de Norte de Santander.

El ataque, dirigido contra el comando de la Policía ubicado en el barrio Tasajero, provocó momentos de pánico entre habitantes y comerciantes de la zona.

De acuerdo con las autoridades, entre los lesionados se encuentran ocho elementos de la Policía Nacional y tres civiles. La explosión también causó daños en viviendas y establecimientos comerciales ubicados en las inmediaciones del lugar.

Explosión sorprendió a la ciudad durante la madrugada

El secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero, confirmó el saldo preliminar de víctimas e indicó que el atentado comenzó con la detonación de un vehículo cargado con explosivos estacionado cerca de las instalaciones policiales.

La zona afectada se encuentra a pocos metros del mercado público Cenabastos, donde desde las primeras horas del día llegan camiones con productos agrícolas. Esa actividad cotidiana habría permitido que el vehículo utilizado para el ataque pasara desapercibido antes de la explosión.

Tras la primera detonación, se registraron nuevas explosiones provocadas por otros artefactos explosivos lanzados en el mismo sector, lo que incrementó el temor entre la población y complicó las labores de emergencia.

Civiles también fueron alcanzados por el ataque

Entre las personas lesionadas figura una mujer que trabajaba vendiendo café en un puesto ambulante cercano al sitio de la explosión. Equipos de emergencia trasladaron a los heridos a distintos centros médicos para recibir atención.

El atentado generó una amplia movilización de cuerpos de seguridad, que acordonaron la zona mientras especialistas realizaban inspecciones para descartar la presencia de más explosivos.

El senador Wilmer Carrillo expresó su respaldo a los policías lesionados y a los habitantes del sector, quienes vivieron una noche marcada por el miedo tras las explosiones.

Por su parte, la representante a la Cámara por Norte de Santander, Diana Riveros, lamentó que el atentado ocurriera durante el fin de semana en que Cúcuta celebra sus tradicionales ferias, al señalar que la ciudad debía ser noticia por sus festividades y no por hechos de violencia.

Región enfrenta constante presencia de grupos armados

El ataque ocurre apenas una semana antes de la toma de posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien ha anunciado una política de mayor firmeza contra las organizaciones criminales.

Además, se produce pocos días después de una emboscada registrada cerca del municipio de El Zulia, donde dos policías resultaron heridos mientras escoltaban la caravana del coronel Jorge Andrés Bernal.

El departamento de Norte de Santander, especialmente la región del Catatumbo, continúa siendo escenario de operaciones de diversos grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las FARC, lo que mantiene un clima de alta tensión en esta zona fronteriza con Venezuela.