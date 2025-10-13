Cerrar X
a_pill_bottle_spilling_prescription_medicine_antibiotics_with_a_stethoscope_nearby_16x9_1024x576_12eaa067d2
Internacional

Aumenta 40 % la resistencia bacteriana a antibióticos: OMS

De acuerdo con los datos más recientes del sistema GLASS, una de cada seis infecciones monitoreadas mostró resistencia a tratamientos con antibióticos

  • 13
  • Octubre
    2025

Entre 2018 y 2023, la resistencia de las bacterias a los antibióticos, frecuentemente derivada de su uso indebido, se incrementó un 40 %, con un alza anual promedio de entre 5% y 15%, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La agencia alertó que este fenómeno es una de las principales amenazas sanitarias del futuro.

De acuerdo con los datos más recientes del sistema GLASS, presentados este lunes, una de cada seis infecciones monitoreadas mostró resistencia a tratamientos con antibióticos. La situación es más grave en África, donde una de cada cinco infecciones presenta resistencia, y en Asia y Oriente Medio, donde la cifra asciende a una de cada tres.

El estudio evaluó la eficacia de 22 antibióticos comunes frente a ocho bacterias frecuentes, como E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae. Los resultados revelan que más del 40 % de las cepas de E. coli y 55 % de Klebsiella pneumoniae son resistentes a cefalosporinas de tercera generación, uno de los tratamientos más usados.

“La resistencia a los antimicrobianos está creciendo a un ritmo más rápido que los avances de la medicina moderna”, advirtió el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Este fenómeno está relacionado con cerca de 5 millones de muertes anuales, siendo causa directa en 1,27 millones.

La OMS subrayó que una de las estrategias clave es evitar el uso innecesario de antibióticos y fomentar medidas preventivas como la vacunación y el lavado frecuente de manos. Aunque cada vez más países participan en el monitoreo, 104 en la última edición frente a 25 en 2016, aún falta integrar casi la mitad de las redes sanitarias mundiales.

La lucha contra esta amenaza enfrenta además desafíos financieros: los recortes de personal en la OMS y la clausura del Fleming Fund del Reino Unido dificultan el seguimiento y control de la resistencia antimicrobiana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_13_at_8_25_12_PM_4fb7db475a
Honra Escobedo a sobrevivientes de cáncer de mama
marina_machado_nobel_premio_847969e2bd
Gana María Corina Machado el Premio Nobel de la Paz 2025
e7c58300_dc9e_4e5f_a885_24133424a6aa_664160bcd9
Brigada ciudadana impulsa esperanza y derechos en Arteaga
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_37304879ff
Localizan restos óseos durante jornada de búsqueda en Reynosa
EH_UNA_FOTO_516d1294ff
Oficinas de Reynosa operan con normalidad tras paro en el SAT
EH_UNA_FOTO_2_d191f19e68
Reynosa se solidariza con damnificados en Veracruz
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T095101_137_a9bb2b3b76
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y 20 heridos en Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
publicidad
×