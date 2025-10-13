Aumenta 40 % la resistencia bacteriana a antibióticos: OMS

Entre 2018 y 2023, la resistencia de las bacterias a los antibióticos, frecuentemente derivada de su uso indebido, se incrementó un 40 %, con un alza anual promedio de entre 5% y 15%, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La agencia alertó que este fenómeno es una de las principales amenazas sanitarias del futuro.

De acuerdo con los datos más recientes del sistema GLASS, presentados este lunes, una de cada seis infecciones monitoreadas mostró resistencia a tratamientos con antibióticos. La situación es más grave en África, donde una de cada cinco infecciones presenta resistencia, y en Asia y Oriente Medio, donde la cifra asciende a una de cada tres.

El estudio evaluó la eficacia de 22 antibióticos comunes frente a ocho bacterias frecuentes, como E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae. Los resultados revelan que más del 40 % de las cepas de E. coli y 55 % de Klebsiella pneumoniae son resistentes a cefalosporinas de tercera generación, uno de los tratamientos más usados.

“La resistencia a los antimicrobianos está creciendo a un ritmo más rápido que los avances de la medicina moderna”, advirtió el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Este fenómeno está relacionado con cerca de 5 millones de muertes anuales, siendo causa directa en 1,27 millones.

La OMS subrayó que una de las estrategias clave es evitar el uso innecesario de antibióticos y fomentar medidas preventivas como la vacunación y el lavado frecuente de manos. Aunque cada vez más países participan en el monitoreo, 104 en la última edición frente a 25 en 2016, aún falta integrar casi la mitad de las redes sanitarias mundiales.

La lucha contra esta amenaza enfrenta además desafíos financieros: los recortes de personal en la OMS y la clausura del Fleming Fund del Reino Unido dificultan el seguimiento y control de la resistencia antimicrobiana.

