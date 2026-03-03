Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_CONTEXTO_12_cd9b2001ef
Internacional

Berners-Lee, creador de la WWW, pide vetar redes a menores de 16

El inventor de la World Wide Web, defendió prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, en línea con las medidas adoptadas recientemente en Australia

  • 03
  • Marzo
    2026

El inventor de la World Wide Web, el británico Tim Berners-Lee, defendió prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, en línea con las medidas adoptadas recientemente en Australia.

Durante una conferencia en el Talent Arena, evento paralelo al Congreso Mundial de Móviles de Barcelona (MWC), Berners-Lee advirtió sobre los “algoritmos adictivos” de algunas plataformas.

Alerta por algoritmos

El científico reconoció sentirse satisfecho con gran parte de la evolución de la web, pero admitió que hay áreas que le “decepcionan”, en particular las redes que utilizan inteligencia artificial para maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios.

“Hay redes sociales que han entrenado la inteligencia artificial dentro de sus sistemas para optimizarlos y mantener a la gente en su plataforma. Estas partes de la web son un problema”, afirmó.

Pidió a los desarrolladores evitar modelos como el de TikTok y apostar por propuestas menos adictivas, como Pinterest.

Respalda el modelo australiano

Berners-Lee valoró positivamente la legislación aplicada en Australia, que contempla multas a tecnológicas y que ha derivado en el bloqueo de millones de cuentas de menores.

Relató que, durante una visita al país, conversó con niños sobre la prohibición y encontró opiniones matizadas.

“Algunos descubrieron que tener un mundo en el que realmente podían jugar con sus amigos y sin teléfonos era bastante gratificante”, comentó.

Pese a sus críticas, el inventor subrayó que mantiene esperanza en el futuro de internet gracias al trabajo de comunidades de código abierto.

Hace un mes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España también prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años y reforzará la supervisión sobre las plataformas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26063498712523_86326884a3
Aryna Sabalenka anuncia su compromiso con Georgios Frangulis
H_Cffi_H_Vb_QAE_8o_E1_2b3a1ee999
Apple presenta MacBook Pro con chips M5 y potencia IA
EH_CONTEXTO_14_76f5f540e3
Legislador republicano: atacar Irán no borrará archivos Epstein
publicidad

Últimas Noticias

ordenan_ejercito_entregar_documentos_caso_ayotzinapa_51ad952524
Ordenan a Ejército entregar 853 informes por caso Ayotzinapa
5_AY_2_E3_PQ_2_JG_4_RLKQLLIM_3_FB_6_TU_3c250bd033
Economía informal suma 16.4 millones de empleos
turquia_otran_ataque_iran_1d43aff239
OTAN derriba misil balístico iraní rumbo a Turquía
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×