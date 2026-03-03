Berners-Lee, creador de la WWW, pide vetar redes a menores de 16

El inventor de la World Wide Web, el británico Tim Berners-Lee, defendió prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, en línea con las medidas adoptadas recientemente en Australia.

Durante una conferencia en el Talent Arena, evento paralelo al Congreso Mundial de Móviles de Barcelona (MWC), Berners-Lee advirtió sobre los “algoritmos adictivos” de algunas plataformas.

Alerta por algoritmos

El científico reconoció sentirse satisfecho con gran parte de la evolución de la web, pero admitió que hay áreas que le “decepcionan”, en particular las redes que utilizan inteligencia artificial para maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios.

“Hay redes sociales que han entrenado la inteligencia artificial dentro de sus sistemas para optimizarlos y mantener a la gente en su plataforma. Estas partes de la web son un problema”, afirmó.

Pidió a los desarrolladores evitar modelos como el de TikTok y apostar por propuestas menos adictivas, como Pinterest.

Respalda el modelo australiano

Berners-Lee valoró positivamente la legislación aplicada en Australia, que contempla multas a tecnológicas y que ha derivado en el bloqueo de millones de cuentas de menores.

Relató que, durante una visita al país, conversó con niños sobre la prohibición y encontró opiniones matizadas.

“Algunos descubrieron que tener un mundo en el que realmente podían jugar con sus amigos y sin teléfonos era bastante gratificante”, comentó.

Pese a sus críticas, el inventor subrayó que mantiene esperanza en el futuro de internet gracias al trabajo de comunidades de código abierto.

Hace un mes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España también prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años y reforzará la supervisión sobre las plataformas.

Comentarios