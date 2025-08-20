Cerrar X
Autoriza EUA uso de fármacos contra el gusano barrenador

Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de medicamentos veterinarios contra el gusano barrenador del Nuevo Mundo, plaga que afecta al ganado mexicano

El Gobierno de Estados Unidos aprobó el uso de emergencia de medicamentos veterinarios para tratar y prevenir infestaciones por el gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS, por sus siglas en inglés), una plaga que ha golpeado con fuerza a la ganadería mexicana y frenado sus exportaciones hacia el país vecino.

La medida, emitida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), se aplicará exclusivamente en animales y busca anticiparse a una amenaza que podría poner en riesgo el suministro de alimentos en territorio estadounidense.

Una plaga que afecta al ganado y más especies

El parásito, que ataca a todos los animales de sangre caliente, incluyendo ganado, fauna silvestre e incluso en casos raros a los humanos, provoca graves lesiones en los tejidos y puede ser letal si no se atiende a tiempo.

Aunque fue declarado erradicado en Norteamérica y Centroamérica hace varias décadas, desde 2022 el gusano barrenador ha reaparecido y avanza hacia el norte, encontrándose actualmente muy cerca de la frontera con México.

Por su parte, el secretario de Salud de EUA, Robert F. Kennedy Jr., subrayó que la medida permitirá a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) otorgar autorizaciones inmediatas.

“Estamos tomando medidas decisivas para salvaguardar el suministro de alimentos de la nación frente a esta amenaza emergente. Esta autorización permite que la FDA actúe rápidamente, limite la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo y proteja al ganado estadounidense”, indicó.

Cabe señalar que el brote ha derivado en tres cierres de importaciones de ganado mexicano en apenas ocho meses, el último iniciado el pasado 9 de julio, solo tres días después de haberse reanudado el comercio.

De acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), las restricciones han generado pérdidas superiores a $1,300 millones de dólares, con al menos 650,000 cabezas de ganado varadas en México.


