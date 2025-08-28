Cerrar X
Internacional

Brasil autoriza consultas para responder a los aranceles de Trump

Brasil analiza responder con la Ley de Reciprocidad a los nuevos aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos a sus exportaciones. Tiene 30 días para decidir

Este jueves el gobierno de Brasil autorizó el inicio de consultas para ver la posibilidad de aplicar la Ley de Reciprocidad contra los aranceles del 50% adicionales impuestos por Estados Unidos a gran parte de las importaciones del país sudamericano.

Esta autorización la dio la Cámara de Comercio Exterior de Brasil, la cual fue notificada este mismo jueves y tiene un plazo de 30 días para realizar un análisis y determinar si las medidas tomadas por la administración de Donald Trump quedan dentro de esta ley.

En esta ley se determinan los procedimientos de protección económica que el país tiene que adoptar para responder a medidas o barreras unilaterales impuestas por socios comerciales que restrinjan las exportaciones brasileñas.

Paralelamente, el gobierno de Estados Unidos será notificado de esta decisión por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil este viernes.

Asimismo, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores aclararon que el canal diplomático permanece abierto para negociar el arancel, el cual entró en vigor el pasado 6 de agosto y para el cual Trump alegó principalmente motivos políticos, como una supuesta persecución judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, que enfrenta un juicio por golpismo en la Corte Suprema.

Desde el anuncio del nuevo impuesto, Brasil ha intentado establecer un canal de diálogo con la Administración de Trump con el objetivo de negociar las sanciones comerciales, pero hasta el momento no han tenido éxito.

Anteriormente, Brasil inició un proceso de consultas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y contrató un estudio de abogados en Estados Unidos para defender sus intereses.


