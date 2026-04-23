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Internacional

Trump autoriza hundir embarcaciones que minen estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a la Armada atacar y hundir cualquier embarcación sospechosa de colocar minas en el estrecho de Ormuz

  • 23
  • Abril
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instruyó a la Armada a atacar de manera directa cualquier embarcación sospechosa de desplegar minas en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo.

El mandatario aseguró que no debe existir margen de duda en la ejecución de la orden, al tiempo que confirmó que las operaciones de desminado ya están en curso y serán reforzadas de forma significativa.

De acuerdo con el propio Trump, las fuerzas navales estadounidenses han intensificado su presencia en la zona, con acciones enfocadas en garantizar la seguridad del tránsito marítimo.

El despliegue incluye buques de guerra, aeronaves y miles de efectivos, en una operación que busca mantener abierta, o bajo control, una ruta clave para el comercio energético global.

Datos del Comando Central (Centcom) indican que más de 10 mil militares, 17 navíos y un centenar de aeronaves participan en el operativo.

Bloqueo y presión sobre Irán

La ofensiva se da en el marco del aumento de presión de Washington contra Irán, luego de que Teherán interrumpiera el paso por el estrecho, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

En respuesta, Estados Unidos ha interceptado e incautado buques vinculados al país asiático, incluyendo un petrolero en el océano Índico en días recientes.

Desde el inicio del bloqueo, al menos 31 embarcaciones han sido detenidas o desviadas por las fuerzas estadounidenses.

Lee la nota completa: Intercepta EUA buque petrolero ligado a Irán en océano Índico

Mientras Washington afirma tener el control total del estrecho, autoridades iraníes han sostenido que también dominan la zona, incluso la Guardia Revolucionaria anunció recientemente la captura de embarcaciones y ataques contra buques cisterna.

Negociaciones estancadas y posible diálogo

Cabe señalar que el endurecimiento de las medidas ocurre tras el fracaso de una primera ronda de negociaciones entre ambas partes, celebrada en Islamabad, que no logró avances concretos.

Pese a ello, el gobierno estadounidense dejó abierta la posibilidad de retomar el diálogo en los próximos días, siempre que Irán presente una postura unificada.

 


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