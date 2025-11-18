Trump autoriza la venta de cazas F-35 a Arabia Saudí

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó la venta de cazas F-35 a Arabia Saudí durante una reunión en la Casa Blanca con el príncipe del país, Mohamed bin Salmán.

"El presidente Trump aprobó un importante paquete de ventas de defensa, que incluye futuras entregas de F-35, lo que fortalece la base industrial de defensa de Estados Unidos y garantiza que Arabia Saudí continúe comprando productos estadounidenses", detalló la Casa Blanca en un comunicado.

Además de esto, ambos políticos acordaron la compra de casi 300 tanques estadounidenses por parte del país de Medio Oriente, como también suscribieron un Acuerdo de Defensa Estratégico (SDA, por sus siglas en inglés) que "fortalece" la cooperación militar entre los dos países.

La adquisición de estos cazas era una de las prioridades de Bin Salmán durante su visita a Estados Unidos.

En días recientes, Trump ya había adelantado la venta de estos cazas, pese a los recelos en Washington, donde se temía que la transferencia pudiera alterar el equilibrio de fuerzas en Oriente Medio y generar inquietud en Israel.

Además de la compra y venta de equipo militar, Trump y Bin Salmán firmaron un pacto de cooperación en materia de energía nuclear con fines civiles, así como otros acuerdos relativos a minerales críticos usados para diversificar las cadenas de suministro.

Asimismo, rubricaron un memorando de entendimiento sobre inteligencia artificial que "concede al Reino acceso a sistemas estadounidenses líderes a nivel mundial, al tiempo que protege la tecnología de Estados Unidos frente a influencias extranjeras".

En este encuentro, Bin Salmán también anunció que el paquete de inversiones saudíes en el país se elevará a un billón de dólares, después de que en mayo de este año se anunciara una inversión de $600,000 millones.

