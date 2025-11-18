Cerrar X
8deae06f5693a7802e47b4748c6fecbe59832041_0a0a73a84c
Internacional

Trump autoriza la venta de cazas F-35 a Arabia Saudí

El presidente de Estados Unidos autorizó la venta de los cazas durante una reunión en la Casa Blanca con el príncipe del país, Mohamed bin Salmán

  • 18
  • Noviembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó la venta de cazas F-35 a Arabia Saudí durante una reunión en la Casa Blanca con el príncipe del país, Mohamed bin Salmán.

"El presidente Trump aprobó un importante paquete de ventas de defensa, que incluye futuras entregas de F-35, lo que fortalece la base industrial de defensa de Estados Unidos y garantiza que Arabia Saudí continúe comprando productos estadounidenses", detalló la Casa Blanca en un comunicado.

Además de esto, ambos políticos acordaron la compra de casi 300 tanques estadounidenses por parte del país de Medio Oriente, como también suscribieron un Acuerdo de Defensa Estratégico (SDA, por sus siglas en inglés) que "fortalece" la cooperación militar entre los dos países.

La adquisición de estos cazas era una de las prioridades de Bin Salmán durante su visita a Estados Unidos.

En días recientes, Trump ya había adelantado la venta de estos cazas, pese a los recelos en Washington, donde se temía que la transferencia pudiera alterar el equilibrio de fuerzas en Oriente Medio y generar inquietud en Israel.

Además de la compra y venta de equipo militar, Trump y Bin Salmán firmaron un pacto de cooperación en materia de energía nuclear con fines civiles, así como otros acuerdos relativos a minerales críticos usados para diversificar las cadenas de suministro.

Asimismo, rubricaron un memorando de entendimiento sobre inteligencia artificial que "concede al Reino acceso a sistemas estadounidenses líderes a nivel mundial, al tiempo que protege la tecnología de Estados Unidos frente a influencias extranjeras".

En este encuentro, Bin Salmán también anunció que el paquete de inversiones saudíes en el país se elevará a un billón de dólares, después de que en mayo de este año se anunciara una inversión de $600,000 millones.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

fbi_drogas_canada_bf81deeb79
Desmantela FBI red ligada al Cártel de Sinaloa en Canadá
museo_louvre_camaras_96905d0ef4
Refuerza Museo del Louvre seguridad tras robo millonario
bombardeo_ruso_ucrania_a7f8506f98
Mueren 20 en ataque ruso con drones y misiles en Ucrania
publicidad

Últimas Noticias

cristiano_ronaldo_trump_4fb4db8fff
Se reúne Cristiano Ronaldo con Trump en el Despacho Oval
4fccc7ab_57dc_4c5f_b09e_6fb5e60b7fad_5f75f7393b
NL se une al equipo norteamericano de expertos en oso negro
EH_DOS_FOTOS_2025_11_19_T135345_828_aff7e0f589
Rescatan a cría de pecarí y logra reunirse con su manada
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_58b56f352b
Hallan restos humanos en fosa clandestina del ejido El Porvenir
Whats_App_Image_2025_11_17_at_1_33_44_AM_36f28cee8f
Inmobiliaria cateada ya había incumplido en preventas
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×