Internacional

Autoriza EUA salida de personal no esencial en Israel

Estados Unidos autorizó la salida de personal no esencial en Israel ante el aumento de riesgos de seguridad ante la tensión regional con Irán

La embajada de Estados Unidos en Jerusalén autorizó la salida de personal gubernamental no esencial y de sus familiares desde Israel, tras advertir un deterioro en las condiciones de seguridad.

La representación diplomática recomendó a sus empleados considerar abandonar el país mientras existan vuelos comerciales disponibles y alertó que podrían imponerse restricciones de movilidad sin previo aviso en zonas sensibles, incluida la Ciudad Vieja y Cisjordania.

Medida preventiva ante incidentes recientes

El aviso se emitió luego de episodios de seguridad que elevaron la preocupación de Washington sobre el entorno en la región. La embajada señaló que, de ser necesario, se limitarán los desplazamientos del personal estadounidense para reducir riesgos.

La decisión se interpreta como una acción preventiva frente a la volatilidad que atraviesa Medio Oriente en las últimas semanas.

Despliegue militar eleva la tensión

El anuncio coincidió con la llegada de un portaaviones estadounidense a la costa israelí, parte de un refuerzo militar que busca disuadir un posible escenario de confrontación con Irán.

Washington mantiene actualmente uno de sus mayores dispositivos militares en la zona en años, con buques de guerra, destructores y aeronaves de combate operando cerca del territorio iraní.

Negociaciones nucleares siguen abiertas

En paralelo, Estados Unidos e Irán concluyeron una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní celebrada en Ginebra.

Aunque los mediadores reportaron avances y acordaron un próximo encuentro, las pláticas se desarrollan bajo presión militar.


