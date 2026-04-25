Texas avala ley que permite detener a migrantes por sospecha

Un tribunal de apelaciones en Texas autorizó la entrada en vigor de la controvertida ley SB4, una norma que permite a las autoridades estatales detener y expulsar a personas que sospechen se encuentran en Estados Unidos de manera irregular.

El fallo emitido este viernes da luz verde a la legislación aprobada en 2023 por el Congreso estatal, la cual permanecía suspendida tras una serie de demandas interpuestas por organizaciones defensoras de derechos humanos.

En su resolución, la corte determinó que dichas organizaciones no cuentan con la legitimidad procesal necesaria para impugnar la norma, lo que permitió su implementación inmediata.

Facultades ampliadas para la policía

La ley SB4 tipifica como delito estatal el ingreso irregular desde México, estableciendo sanciones que van desde seis meses de prisión hasta penas de hasta 20 años para reincidentes.

Además, otorga a policías estatales y locales la facultad de arrestar y retener a personas sospechosas, así como la posibilidad de que jueces ordenen su expulsión hacia territorio mexicano.

Críticas por posible discriminación

Organizaciones como American Gateways y Las Americas Immigrant Advocacy Center argumentaron ante los tribunales que la ley invade competencias exclusivas del gobierno federal, particularmente en materia migratoria.

También advirtieron que la aplicación de la SB4 podría derivar en prácticas discriminatorias contra comunidades hispanas y otras minorías, además de obstaculizar el derecho de los migrantes a solicitar asilo.

La legislación fue aprobada durante la administración del expresidente Joe Biden, en un contexto de incremento histórico en los cruces irregulares en la frontera sur y tensiones entre el gobierno estatal y la Casa Blanca.

Actualmente, bajo la administración de Donald Trump, los cruces irregulares han disminuido, mientras se ha intensificado una política de detenciones masivas al interior del país.

En paralelo, el gobernador Greg Abbott ha presionado a ciudades como Houston, Dallas y Austin para reforzar la cooperación con autoridades migratorias federales.

De acuerdo con un análisis del Deportation Data Project, en el último año los arrestos de migrantes sin antecedentes penales aumentaron un 770 %, mientras que las detenciones en la vía pública se incrementaron en más de mil por ciento.

La entrada en vigor de la ley SB4 ocurre en medio de un clima de creciente endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, lo que anticipa nuevos desafíos legales y sociales en torno a su implementación.

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