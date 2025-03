Avioneta se estrella en Pensilvania; hospitalizan a cinco

Una avioneta se estrelló este domingo en el condado de Lancaster, Pensilvania, hiriendo a los cinco tripulantes y dañando alrededor de una docena de vehículos que se encontraban en el lugar.

La aeronave se estrelló cerca de las 17:18 horas en el estacionamiento de la comunidad de jubilados Brethren Village en Manheim Township.

De acuerdo con el jefe de bomberos de esa localidad, las cinco personas que se encontraban a bordo fueron trasladadas a hospitales cercanos.

El edificio de la comunidad de jubilados no sufrió daños estructurales y nadie en el terreno resultó lesionado.

Por su parte, la Administración Federal de Aviación dijo que investigará el accidente, el cual se produce poco tiempo después de una serie de accidentes aéreos por todo Estados Unidos.

En el accidente de Filadelfia, los seis pasajeros y una persona en tierra fallecieron cuando un avión de evacuación médica se estrelló el pasado 31 de enero.

Las autoridades del estado de Pensilvania se encuentran “sobre el terreno ayudando a los servicios de emergencia locales”, así lo informó el gobernador del estado, Josh Shapiro, en su cuenta de X.

Our team at @PAStatePolice is on the ground assisting local first responders following the small private plane crash near Lancaster Airport in Manheim Township.



