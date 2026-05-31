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Internacional

Avioneta de Estados Unidos se estrella en Guyana; no hay muertos

La aeronave se accidentó en una localidad situada aproximadamente a 250 kilómetros al suroeste de la capital; el piloto sobrevivió con heridas leves

  • 31
  • Mayo
    2026

Una avioneta con matrícula estadounidense se estrelló este domingo en una zona de difícil acceso del interior de Guyana, sin que hasta el momento se reporten víctimas mortales, informaron autoridades aeronáuticas del país sudamericano.

El incidente ocurrió en las cercanías de Aricheng, una localidad situada aproximadamente a 250 kilómetros al suroeste de Georgetown, la capital guyanesa.

De acuerdo con información proporcionada por la Autoridad de Aviación Civil de Guyana, el único ocupante de la aeronave sufrió lesiones tras el impacto, aunque su estado de salud no es considerado grave.

El director general del organismo, el teniente coronel retirado Egbert Field, confirmó que el piloto sobrevivió al accidente y recibió atención tras el percance.

Las autoridades no han revelado públicamente la identidad del aviador involucrado.

Aeronave pertenecía a una compañía local

La aeronave accidentada era una Cessna 182 identificada con la matrícula N182UG. Según los registros disponibles, pertenece a Domestic Airlines, una empresa de aviación operada por el piloto guyanés Orlando Charles.

El accidente se registró alrededor de las 07:50 horas locales, cuando la avioneta realizaba operaciones en la región de Aricheng antes de precipitarse a tierra por causas aún desconocidas.

Investigan causas del percance

Equipos especializados iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar qué provocó la caída de la aeronave.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre fallas mecánicas, condiciones meteorológicas adversas o algún otro factor que pudiera haber influido en el accidente.

La Autoridad de Aviación Civil de Guyana señaló que continuará recopilando evidencias en la zona para esclarecer las circunstancias del siniestro y emitir un informe oficial en los próximos días.


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