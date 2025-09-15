Bermúdez Requena buscaba iniciar operaciones en el país: Paraguay

El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, Jalil Rachid, informó este lunes que la captura de Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo o Comandante H, frustró su intento de instalar operaciones criminales en el país sudamericano.

En conferencia de prensa desde la sede de la Senad en Asunción, donde el exsecretario de Seguridad de Tabasco permanece recluido, Rachid detalló que Bermúdez ingresó de forma ilegal desde Brasil por el paso fronterizo de Foz de Iguazú hacia Ciudad del Este, luego de haber llegado a territorio brasileño procedente de Panamá.

El funcionario señaló que la presencia del presunto líder de la organización criminal La Barredora, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detectada “hace poco”, y que su permanencia en Paraguay se dio en condiciones de clandestinidad y con un círculo reducido de allegados, entre ellos su esposa, quien ya quedó a disposición de la Fiscalía.

“De haber dado mayor tiempo, sí podía haber instalado alguna red criminal aquí en el país”, advirtió Rachid.

Las autoridades paraguayas confirmaron que la esposa del detenido ingresó de forma irregular en mayo, aunque regularizó su situación migratoria hasta agosto. Asimismo, recordaron que desde el 5 de marzo recibieron información de México sobre movimientos financieros vinculados al exfuncionario.

Bermúdez enfrenta en México acusaciones por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco. Su proceso de extradición ya está en curso, aunque Rachid precisó que podría prolongarse debido a los recursos legales que interponga.

El titular de la Senad también recordó que, dos meses atrás, un sobrino de Bermúdez, identificado como Gerardo Bermúdez Arreola, fue detenido en Paraguay, encausado por delitos relacionados con juegos de azar y actualmente bajo arresto domiciliario en la ciudad de Mariano Roque Alonso, el mismo sitio donde fue capturado El Abuelo.

Comentarios