Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_14_T105207_140_f52cf903d0
Internacional

Bermúdez Requena buscaba iniciar operaciones en el país: Paraguay

Senad informó que la captura de 'El Abuelo' o 'Comandante H', frustró su intento de instalar operaciones criminales en el país sudamericano

  • 15
  • Septiembre
    2025

El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, Jalil Rachid, informó este lunes que la captura de Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo o Comandante H, frustró su intento de instalar operaciones criminales en el país sudamericano.

En conferencia de prensa desde la sede de la Senad en Asunción, donde el exsecretario de Seguridad de Tabasco permanece recluido, Rachid detalló que Bermúdez ingresó de forma ilegal desde Brasil por el paso fronterizo de Foz de Iguazú hacia Ciudad del Este, luego de haber llegado a territorio brasileño procedente de Panamá.

El funcionario señaló que la presencia del presunto líder de la organización criminal La Barredora, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detectada “hace poco”, y que su permanencia en Paraguay se dio en condiciones de clandestinidad y con un círculo reducido de allegados, entre ellos su esposa, quien ya quedó a disposición de la Fiscalía.

“De haber dado mayor tiempo, sí podía haber instalado alguna red criminal aquí en el país”, advirtió Rachid.

Las autoridades paraguayas confirmaron que la esposa del detenido ingresó de forma irregular en mayo, aunque regularizó su situación migratoria hasta agosto. Asimismo, recordaron que desde el 5 de marzo recibieron información de México sobre movimientos financieros vinculados al exfuncionario.

Bermúdez enfrenta en México acusaciones por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco. Su proceso de extradición ya está en curso, aunque Rachid precisó que podría prolongarse debido a los recursos legales que interponga.

El titular de la Senad también recordó que, dos meses atrás, un sobrino de Bermúdez, identificado como Gerardo Bermúdez Arreola, fue detenido en Paraguay, encausado por delitos relacionados con juegos de azar y actualmente bajo arresto domiciliario en la ciudad de Mariano Roque Alonso, el mismo sitio donde fue capturado El Abuelo.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

cox_tyler_0fc422acb7
Acusan de asesinato agravado a hombre por muerte de Charlie Kirk
EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T125059_781_a87d0d04e3
Secuestran hombres armados a 52 personas en Nigeria
ruso_cartel_sinaloa_f387c23129
Ofrece EUA US$5 millones por captura de 'El Ruso', líder criminal
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_31_132cb8cf9b
Educación destina 823 MDP para 816 escuelas en Tamaulipas
2ea133b1_b0f8_4423_80c7_006d069478c1_66ab1f2106
Huachicol fiscal provoca caída de 8% en ventas de combustibles
EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T155020_829_43fc108e6f
Convoca a movimiento de resistencia por la propiedad y libertad
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
EH_DOS_FOTOS_2025_09_14_T125710_581_a160fb4c61
Fátima Bosch, de Tabasco, es la ganadora del certamen de belleza
publicidad
×