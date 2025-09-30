'El Abuelo' busca amparo contra segunda orden de captura

Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo y señalado como líder del grupo delictivo La Barredora, promovió un juicio de amparo con el que pretende revertir la segunda orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y secuestro agravado.

La demanda de garantías fue presentada el pasado 25 de septiembre y admitida a trámite por Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en materia Penal con residencia en el Estado de México.

El impartidor de justicia ordenó la apertura del incidente de suspensión, aunque no se hizo público si concedió la medida cautelar al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, actualmente recluido en el penal federal del Altiplano.

Fuentes federales señalaron que la Fiscalía General de la República aún no ha cumplimentado la orden de captura librada el 17 de septiembre por el juez de control Mario Elizondo Martínez.

De manera paralela, el juez Octavo de Distrito en Tabasco, Manelic Delón Vázquez, concedió a Bermúdez Requena la suspensión definitiva contra el aseguramiento de su vivienda, a fin de que el inmueble no sea destruido, dilapidado, extraviado o enajenado mientras se resuelve el fondo del proceso.

