Sheinbaum agradece a Paraguay captura de exjefe de seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció este sábado al Gobierno de Paraguay por su apoyo en la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán ‘N’, vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país”, escribió la mandataria en su cuenta de X.

Momentos antes, Peña Palacios celebró la captura de “uno de los capos más buscados de México” como “un golpe contundente al crimen organizado transnacional”, al tiempo que recalcó que Paraguay “no será refugio de criminales”.

Bermúdez Requena, también conocido como Comandante H, el Abuelo o Requena, estaba prófugo en Paraguay con ficha roja de Interpol y desde julio enfrentaba una orden de aprehensión en México por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco.

El exfuncionario fue secretario de Seguridad en el estado durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández (2018-2021).

Su captura, anunciada el viernes por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, revive las críticas de la oposición, que lo señalan como el “García Luna” del hoy senador oficialista.

La Barredora, célula ligada al CJNG, está dedicada a narcomenudeo y extorsión. Bermúdez era investigado desde 2024 por sus nexos con el crimen organizado, que habrían comenzado desde finales de los años noventa.

