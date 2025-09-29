Cerrar X
California promulga primera ley de seguridad de IA en EUA

Con esta legislación se exige a las grandes empresas que reporten los incidentes de seguridad más críticos y protejan a los denunciantes.

  • 29
  • Septiembre
    2025

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley que exige que las mayores empresas de Inteligencia Artificial divulguen sus protocolos de seguridad, lo que pone al estado de cabeza sobre la mayor rendición de cuentas de la industria.

La Ley de Transparencia en la Inteligencia Artificial Fronteriza fue diseñada con base a las recomendaciones del primer informe nacional de California tras las crecientes preocupaciones sobre los riesgos que trae consigo el uso de la IA.

Este fue el segundo proyecto regulatorio a la IA presentado por Scott Wiener para intentar aprobar una medida más amplia de un debate con grandes empresas como Meta y Open AI.

Dicha legislación también exige a las grandes empresas que reporten los incidentes de seguridad más críticos y protejan a los denunciantes.

El legislador destacó que busca poner a California como líder mundial en el crompromiso de seguridad. Además, subrayó que el Senado de los Estados Unidos votó 99-1 para eliminar todas aquellas disposiciones de la ley de financiación que impedían promulgar regulaciones en materia de IA.


