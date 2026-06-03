FBI abate a hombre que retuvo rehenes en banco de California

Una amenaza de bomba terminó en una crisis de rehenes de casi 12 horas en el centro de Bakersfield, California, donde un hombre fue abatido por agentes del FBI tras atrincherarse dentro de un edificio que alberga una sucursal bancaria y oficinas de un distrito escolar.

El Departamento de Policía de Bakersfield informó que todos los rehenes fueron liberados y ninguno resultó herido, luego de un amplio operativo que movilizó a corporaciones locales y federales durante gran parte del martes y la madrugada del miércoles.

El sospechoso murió durante un tiroteo en el que participó personal del FBI, aunque las autoridades no han detallado públicamente qué ocurrió en los minutos finales del operativo ni qué detonó el uso de fuerza letal.

Amenaza de bomba derivó en una crisis de rehenes

El enfrentamiento comenzó la tarde del martes, cuando agentes acudieron a un edificio de cuatro pisos ubicado en el centro de Bakersfield tras recibir el reporte de una amenaza de bomba.

Bakersfield, una ciudad de aproximadamente 380,000 habitantes, se ubica en el condado de Kern, a unos 160 kilómetros al noreste de Los Ángeles.

El inmueble alberga en la planta baja una sucursal de Chase Bank, además de oficinas administrativas de un distrito escolar. Al llegar al sitio, las autoridades determinaron que el hombre se había atrincherado dentro del edificio junto con varias personas.

Durante las negociaciones, al menos dos rehenes fueron liberados. El equipo de negociación de crisis de la policía mantuvo comunicación telefónica con el sospechoso durante varias horas, mientras equipos tácticos y unidades especializadas permanecían desplegados en la zona.

"Tenemos todos y cada uno de los recursos a nuestra disposición aquí para lograr la resolución más segura posible", declaró el sargento de la policía de Bakersfield, Eric Celedon.

Operativo paralizó parte del centro de Bakersfield

La emergencia obligó a establecer un amplio perímetro de seguridad alrededor del edificio y provocó el cierre temporal de varias calles. Las autoridades pidieron a la población evitar la zona mientras se desarrollaba la intervención.

Edificios cercanos, entre ellos el Ayuntamiento y la sede de la policía local, ubicados a corta distancia del inmueble, fueron evacuados como medida preventiva ante el reporte inicial de explosivos.

Además de la Policía de Bakersfield, en el operativo participaron agentes del FBI, equipos antibombas, personal táctico, unidades K-9, drones y especialistas en negociación de crisis, debido al riesgo que representaba la posible presencia de un artefacto explosivo.

Autoridades mantienen abierta la investigación

La crisis concluyó durante la madrugada del miércoles, cuando el sospechoso fue abatido en un incidente con disparos que involucró a agentes federales. Tras el desenlace, las autoridades confirmaron que todas las personas retenidas se encontraban libres y sin lesiones físicas.

Hasta el momento no se ha informado la identidad del hombre ni el motivo que lo llevó a ingresar al edificio y mantener rehenes. Tampoco se ha precisado si fue localizado algún explosivo real en el inmueble.

La investigación continuará para esclarecer cómo inició la amenaza de bomba, cuántas personas permanecieron retenidas durante el operativo y cuáles fueron las circunstancias exactas que llevaron a la intervención final del FBI.

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