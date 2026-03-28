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Nacional

México exige investigar muerte de connacional custodiado por ICE

La SRE demanda esclarecer el fallecimiento ocurrido en California y advierte que agotará vías legales y diplomáticas para atender el caso

  • 28
  • Marzo
    2026

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, exigió a Estados Unidos una investigación tras la muerte de un ciudadano mexicano ocurrida la noche del 25 de marzo mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Adelanto, California.

Activan protocolo consular

En un comunicado, la cancillería informó que el Consulado de México en San Bernardino fue notificado del fallecimiento por autoridades migratorias estadounidenses, por lo que activó de inmediato el protocolo de atención consular.

La dependencia subrayó que “agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática presente y la atención de este caso”, además de establecer contacto con la familia del connacional para brindar acompañamiento y asistencia.

De acuerdo con la información oficial, el mexicano fue trasladado a un hospital en Victorville, California, donde perdió la vida.

Sin embargo, hasta el momento no se ha determinado de manera oficial la causa del fallecimiento.

La SRE indicó que mantiene comunicación con las autoridades correspondientes para obtener el expediente médico completo, así como detalles sobre las circunstancias previas al deceso, con el objetivo de esclarecer plenamente lo ocurrido.

Exigen revisar centro de detención

Tras el incidente, el Gobierno mexicano reiteró su preocupación por las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas y pidió una revisión inmediata del centro de detención de Adelanto.

La cancillería señaló “graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica” dentro de estas instalaciones, e hizo un llamado a que estos casos no se repitan.

El caso se da en un contexto de endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos.

Desde el regreso a la presidencia de Donald Trump, más de 177 mil mexicanos han sido detenidos por autoridades migratorias, de los cuales más de una decena han fallecido mientras permanecían bajo custodia del ICE.

La SRE reiteró que dará seguimiento puntual al caso y mantendrá informada a la familia, mientras insiste en la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes.


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