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Internacional

Carney aboga por una nueva alianza entre EUA y Canadá

El primer ministro afirmó que debería existir una "verdadera alianza" que replantee la cooperación en sectores específicos afectados por la competencia global

  • 28
  • Mayo
    2026

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha pedido una nueva relación con Estados Unidos para "ayudar a que Estados Unidos vuelva a ser grande".

En un discurso pronunciado el jueves en Nueva York, Carney afirmó que debería existir una "verdadera alianza" que replantee la cooperación en sectores específicos afectados por la competencia global.

Hizo estas declaraciones antes de la revisión obligatoria del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) en julio.

Carney afirmó que Canadá está diversificando su economía, alejándose de Estados Unidos y firmando acuerdos comerciales con docenas de países de todo el mundo.

“Nuestro objetivo principal en estas alianzas es aumentar nuestra autonomía estratégica. Porque vivimos en un mundo donde la integración se ha convertido en un arma. Porque un país que no puede alimentarse, abastecerse de combustible ni defenderse no es verdaderamente soberano”, afirmó Carney.

Las acciones de Donald Trump, entre las que se incluyen el inicio de una guerra comercial y la sugerencia de que Canadá se convierta en el estado número 51 de EE. UU., han enfurecido a los canadienses y han creado el entorno político propicio para que Carney ganara el puesto de primer ministro tras prometer enfrentarse a Trump.

El primer ministro canadiense se ha erigido como portavoz de un movimiento de países que buscan maneras de colaborar y contrarrestar la influencia de Estados Unidos bajo el mandato de Trump. Carney se ha fijado como objetivo que Canadá duplique sus exportaciones a países distintos de Estados Unidos en la próxima década, argumentando que los aranceles estadounidenses están frenando la inversión.

“Un Canadá fuerte contribuirá a que Estados Unidos vuelva a ser grande. Son innumerables los ejemplos que demuestran que debemos trabajar juntos y competir juntos con el mundo. Y con ese fin, hemos presentado propuestas concretas y prácticas a la administración estadounidense”, declaró Carney.


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