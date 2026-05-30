Informe médico destaca salud cardiovascular de Trump

Un reciente informe médico difundido por la Casa Blanca concluyó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, goza de una salud cardiovascular comparable a la de una persona 14 años menor que él, pese a encontrarse a pocas semanas de cumplir 80 años.

El documento, elaborado por el médico presidencial Sean Barbabella, señala que la denominada "edad cardíaca" del mandatario es de 65 años, resultado que forma parte de una revisión integral realizada el pasado 26 de mayo en el Centro Médico Militar Walter Reed.

La evaluación médica determinó que Trump presenta una función cardíaca normal y no muestra señales de insuficiencia cardíaca ni de otras enfermedades cardiovasculares de consideración.

Los especialistas también indicaron que los análisis clínicos y estudios complementarios se encuentran dentro de los parámetros esperados para una persona saludable.

El informe busca reforzar la percepción sobre el estado físico del mandatario republicano, quien se mantiene activo en la vida política estadounidense a pesar de su avanzada edad.

Explican los moretones en sus manos

Entre los aspectos abordados por el reporte se encuentran los moretones visibles en las manos del presidente, que habían generado especulaciones en medios y redes sociales.

Según Barbabella, estas marcas son consecuencia de los constantes saludos y apretones de manos que realiza Trump, además del consumo diario de aspirina como medida preventiva para proteger su sistema cardiovascular.

El médico descartó que dichos hematomas estén relacionados con padecimientos graves o problemas de salud ocultos.

La única condición médica relevante detectada durante la revisión fue una ligera inflamación en las piernas derivada de insuficiencia venosa crónica, un trastorno frecuente entre adultos mayores y considerado benigno por los especialistas.

Asimismo, el presidente obtuvo la puntuación máxima de 30 puntos en la prueba Montreal Cognitive Assessment (MoCA), utilizada para evaluar memoria, atención y otras capacidades cognitivas.

Hábitos saludables respaldan su estado de salud

El reporte destaca además que la ausencia de consumo de alcohol y tabaco durante décadas ha contribuido favorablemente a la condición física del mandatario.

De acuerdo con los datos difundidos por la Casa Blanca, Trump pesa 101.6 kilogramos y mide 1.90 metros de estatura. El presidente celebrará su cumpleaños número 80 el próximo 14 de junio.

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