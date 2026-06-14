Trump se convierte en presidente más longevo al cumplir 80 años

Con 80 años, Donald Trump se convirtió este domingo en el presidente de los Estados Unidos más longevo de la historia de su país.

Este 14 de junio, el mandatario republicano fue felicitado a través de las redes sociales de la Casa Blanca, donde mencionan el siguiente mensaje:

"Feliz Cumpleaños al 45.º y 47.º Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Un patriota incansable que lucha todos los días por el país que ama, el pueblo que sirve y el Sueño Americano"

Happy Birthday to the 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump. A relentless patriot who fights every day for the country he loves, the people he serves, and the American Dream. 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/ZE28puMaCI — The White House (@WhiteHouse) June 14, 2026

Su festejo no pasará desapercibido, pues La Casa Blanca se transformó por completo para recibir la cartelera de artes marciales mixtas.

El montaje tuvo un costo estimado de 60 millones de dólares. Trump afirmó que la UFC asumiría los gastos como un "regalo" tras un acuerdo para promover este deporte internacionalmente.

El recinto albergará entre 4,000 y 5,000 invitados VIP. Más de la mitad de los boletos se destinaron a miembros de las Fuerzas Armadas. Paralelamente, se instaló una pantalla gigante afuera de la Casa Blanca para unos 125,000 espectadores.

Estos presidentes y funcionarios enviaron sus felicitaciones a Donald Trump

Benjamín Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó al presidente de los Estados Unidos a través de redes sociales, en las inmediaciones de un posible acuerdo de paz entre Washington e Irán.

"Feliz cumpleaños, señor presidente; feliz cumpleaños, Donald. Le deseo que siga teniendo fuerza y vigor mientras guía a Estados Unidos hacia un futuro brillante de paz a través de la fortaleza, y mientras seguimos llevando la alianza entre Estados Unidos e Israel a cotas cada vez más altas".

Volodímir Zelensky

Una de las primeras figuras en felicitar a Donald Trump fue Volodímir Zelensky, presidente de Ucrania, quien llamó al mandatario republicano para también abordar temas clave para ambas naciones.

"Acabo de mantener una conversación estupenda con @POTUS. He felicitado al presidente Trump por su cumpleaños y hemos hablado con bastante detalle sobre muchos temas clave; la paz, sin duda, ha sido uno de ellos"

El asesor de comunicación del presidente ucraniano aseguró que fue "una conversación bastante sustanciosa sobre todo tipo de temas, desde felicitaciones por el cumpleaños hasta la diplomacia y la guerra y la paz".

Vladímir Putin

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, también felicitó a su similar estadounidense, con quien celebró la proximidad de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

"En cuanto a las felicitaciones, fueron informales y reflejaron la naturaleza de la relación personal entre ambos líderes. El presidente ruso no ocultó su admiración por el espíritu combativo de Donald Trump, su capacidad para resistir los golpes, superar con éxito los obstáculos y lograr sus objetivos con perseverancia", aseguró durante una rueda de prensa el asesor Yuri Ushakov.

Ronald Johnson

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, también hizo lo suyo al congratular al presidente estadounidense en su día.

"¡Feliz cumpleaños, presidente Donald J. Trump! Es verdaderamente un honor trabajar bajo su liderazgo para hacer a América más fuerte, más segura y más próspera. Alina y yo le deseamos las bendiciones y la protección de Dios".

Happy birthday President Donald J Trump! It is truly an honor to work under your leadership to make America stronger, safer, and more prosperous. Alina and I wish you God’s blessings and protection! pic.twitter.com/qlfSmfAwXu — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 14, 2026

¿Quién es el empresario y presidente Donald Trump?

Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York. Alcanzó notoriedad en el sector inmobiliario al dirigir la empresa familiar y expandirla bajo la marca Trump, con inversiones en bienes raíces, hoteles y campos de golf.

También ganó popularidad como conductor del programa de televisión The Apprentice

Inició su carrera política presidencial en 2015 y fue elegido como el 45.º presidente de Estados Unidos para el periodo 2017-2021. Tras perder la reelección en 2020 frente a Joe Biden, regresó al poder al ganar los comicios de 2024, convirtiéndose en el 47.º presidente del país y en uno de los pocos mandatarios estadounidenses en gobernar durante dos periodos no consecutivos.

Su trayectoria política ha estado marcada por políticas de control migratorio, reformas económicas, una postura nacionalista y una fuerte influencia dentro del Partido Republicano, además de generar una amplia polarización tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

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