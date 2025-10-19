Cerrar X
Internacional

Casa Blanca responde a masivas protestas 'No Kings' en EUA

La Casa Blanca reaccionó a las multitudinarias manifestaciones 'No Kings' (“No queremos reyes”) realizadas en todo Estados Unidos

  • 19
  • Octubre
    2025

La Casa Blanca reaccionó a las multitudinarias manifestaciones “No Kings” (“No queremos reyes”) realizadas en todo Estados Unidos en protesta contra lo que los organizadores califican como un creciente autoritarismo del presidente Donald Trump.

En su cuenta oficial de X, la Casa Blanca publicó una imagen en la que Trump y el vicepresidente J.D. Vance aparecen con coronas de reyes, mientras que al líder demócrata de la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, y al líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se les colocaron sombreros mexicanos. “Estamos construidos de manera diferente. Que todos tengan una buena noche”, señaló el mensaje.

Según los organizadores, casi siete millones de personas participaron en las protestas, realizadas de forma simultánea en más de 2,500 ciudades y municipios de los 50 estados, en lo que calificaron como la mayor movilización desde el regreso de Trump al poder en enero.

Esta fue la segunda edición de “No Kings”, tras la celebrada el 14 de junio —coincidiendo con el cumpleaños del mandatario— que reunió a unos cinco millones de manifestantes.

La jornada estuvo marcada por un clima de tensión política creciente, luego de que Trump desplegara fuerzas militares en varias ciudades gobernadas por la oposición demócrata, con el argumento de combatir el crimen y apoyar a los agentes migratorios.

Entre los puntos de concentración más emblemáticos destacaron Times Square en Nueva York, el Capitolio en Washington y el centro de Chicago, donde recientemente se han realizado protestas contra las redadas migratorias. También hubo movilizaciones en Atlanta, Boston, Honolulu, Houston, Miami, Nashville, Nueva Orleans, San Diego y San Francisco, así como concentraciones de solidaridad en Berlín, París y Roma.

Las protestas incluyeron demandas diversas: oposición a las redadas migratorias y recortes en sanidad, rechazo a la militarización de las ciudades y a las modificaciones de distritos electorales que, según los manifestantes, buscan garantizar una victoria republicana en las elecciones de medio mandato de 2026.

Trump permaneció en su residencia privada de Mar-a-Lago, Florida, sin agenda oficial durante las protestas, y tiene previsto regresar a Washington el domingo 19 de octubre.


