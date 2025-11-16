Chile elige este domingo presidencia y legisladores

Los chilenos acudieron este domingo a las urnas para elegir presidente en una de las elecciones más polarizadas de los últimos años y en la primera jornada con voto obligatorio desde la reforma aprobada en 2022.

Además de la presidencia, se renovarán los 155 escaños de la Cámara de Diputados y se elegirán 23 senadores en siete regiones.

La jornada avanzó con normalidad y filas breves, donde se observó a electores de todo tipo: desde quienes acudieron antes de su rutina deportiva hasta personas en silla de ruedas, adultos mayores con bastón y familias acompañadas de sus mascotas.

El voto obligatorio incluye multas de hasta 100 dólares para quienes no participen.

El presidente saliente, Gabriel Boric, fue uno de los primeros en sufragar, acompañado de su hija Violeta.

“Chile es una familia, y pese a las diferencias vamos a estar juntos siempre”, dijo al saludar a simpatizantes en Punta Arenas.

La disputa presidencial se concentra entre la continuidad del oficialismo, representada por la comunista Jeannette Jara, y un giro ideológico hacia la derecha de la mano del republicano José Antonio Kast, quien aspira por tercera vez a La Moneda.

Ambos lideran las encuestas, aunque ninguno supera el 30%, lo que hace casi inevitable una segunda vuelta el 14 de diciembre.

Jara apuesta por capitalizar su gestión como exministra del Trabajo, donde impulsó la reducción de la jornada laboral y reformas laborales y de pensiones.

Kast, en cambio, promete un “gobierno de emergencia” enfocado en seguridad, orden y control migratorio. La derecha también compite con las candidaturas de Evelyn Matthei y del libertario Johannes Kaiser, quien aseguró que apoyará a cualquier opositor que avance al balotaje.

Las encuestas prevén que Jara lideraría la primera vuelta, pero Kast tendría ventaja en una eventual segunda ronda al sumar los votos de los otros candidatos de derecha. Con un 20% del electorado aún indeciso, su peso podría ser decisivo.

“Hay un electorado que no se refleja en las encuestas”, advirtió el analista Guillermo Holzmann.

Seguridad, migración y economía dominan la campaña. Todos los aspirantes proponen endurecer la lucha contra la delincuencia y mejorar el control fronterizo.

Kast insiste en expulsar a todos los migrantes en situación irregular, mientras Jara descarta deportaciones masivas pero propone fortalecer la vigilancia y crear un registro de extranjeros.

En economía, los candidatos buscan reactivar el crecimiento tras años de estancamiento. Jara plantea un salario mínimo de 750,000 pesos; Kast propone un severo recorte fiscal; Matthei promete un crecimiento del 4% anual y 800,000 empleos; y Kaiser apuesta por un Estado mínimo y más libertades económicas.

