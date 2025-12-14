José Antonio Kast se proclama presidente de Chile tras elecciones

José Antonio Kast es declarado ganador de las elecciones presidenciales en Chile, tras las votaciones realizadas este domingo.

El ultraderechista derrotó por casi 20 puntos a su contricante más fuerte, Jeannette Jara.

Ambos candidatos compitieron por ser el próximo sucesor de Gabriel Boric, en una segunda vuelta histórica por la participación de más de 15.7 millones de personas.

Con esto, Kast será el primer dirigente identificado con el pinochetismo en llegar al poder. Será el próximo 11 de marzo de 2026 cuando reciba la banda presidencial de manos del actual presidente y antiguo rival de las elecciones de 2021.

Jeannette Jara admite su derrota

Jeannette Jara admitió su derrota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile.

A través de redes sociales, la izquierdista agradeció a quienes apoyaron su candidatura durante este tiempo.

"La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile"

