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Internacional

Kast instala zanjas y muros para frenar inmigración en Chile

En los últimos años, Chile se convirtió en uno de los principales destinos de la inmigración al contabilizar alrededor de 18.5 millones de habitantes

  • 17
  • Marzo
    2026

El presidente José Antonio Kast lanzó el “Plan Escudo Fronterizo”, en una de sus primeras acciones para frenar la inmigración irregular en Chile.

Durante sus primeros días de gestión, ast aseguró que supervisó los primeros pasos de la construcción de las zanjas y muros prometidos a fin de impedir el paso irregular en la frontera compartida con Perú.

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Dichas labores se llevaron a cabo en la ciudad de Arica, con el fin de enfrentar las "situaciones de inmigración ilegal" que azota la zona desde "hace muchos años".

“Queremos usar las retroexcavadoras para construir un Chile soberano”, resaltó el mandatario. “Ese Chile soberano que ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, por el narcotráfico, por el crimen organizado”.

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Agregó que la labor realizada el lunes “es solo el comienzo”, pues “serán muchos kilómetros los que se bloquearán” a lo largo del país.

Chile es uno de los países más largos del mundo, con más de 7,800 kilómetros de fronteras terrestres internacionales.

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Ante estas situaciones, el mandatario chileno prometió endurecer las políticas contra la inmigración, lo que según, provocó un aumento en los hechos relacionados con el crimen organizado.

“Hemos tomado decisiones claras y concretas de cerrar nuestra frontera a la inmigración ilegal, al narcotráfico, al crimen organizado”, destacó. 

Otro de los decretos establece el declarar como zona militar el sector “más vulnerable” de la frontera con Bolivia y brinda mayores poderes a las Fuerzas Armadas y de seguridad en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Además, designó al almirante Alberto Soto como el nuevo comisionado presidencial para la región, quien deberá coordinar los esfuerzos entre las distintas instituciones para el control migratorio.


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