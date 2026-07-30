Chile y Venezuela acuerdan reactivar relaciones consulares

El acuerdo permitirá fortalecer la cooperación entre ambas naciones en temas relacionados con seguridad, migración y desarrollo económico

Los gobiernos de Chile y Venezuela anunciaron el restablecimiento de las relaciones consulares y el inicio de una hoja de ruta para avanzar hacia la normalización progresiva de los vínculos bilaterales, suspendidos desde 2024.

El presidente chileno, José Antonio Kast, afirmó que el acuerdo permitirá fortalecer la cooperación entre ambas naciones en temas relacionados con seguridad, migración y desarrollo económico.

Inicia una nueva etapa bilateral

Durante un mensaje a la prensa, Kast señaló que la reactivación de las relaciones consulares representa el primer paso para restablecer plenamente los vínculos entre ambos países.

"A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa, que nos va a permitir avanzar en desafíos como la seguridad, la migración y el desarrollo económico", expresó el mandatario.

Asimismo, agradeció la disposición del gobierno venezolano y de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para avanzar en la hoja de ruta acordada entre ambas administraciones.

Buscan atender a ciudadanos de ambos países

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, indicó que la medida permitirá reanudar la atención consular para aproximadamente 700,000 venezolanos que residen en Chile, así como para cerca de 25,000 chilenos que viven en territorio venezolano.

Las actividades consulares permanecían suspendidas desde enero de 2025, cuando Venezuela decidió cerrar sus consulados en medio de la crisis diplomática entre ambos gobiernos.

Relaciones se deterioraron tras elecciones de 2024

Los vínculos entre ambos países comenzaron a deteriorarse en julio de 2024, cuando el entonces presidente chileno, Gabriel Boric, cuestionó la transparencia de las elecciones presidenciales venezolanas, cuyos resultados fueron rechazados por la oposición y por varios gobiernos de la región.

Desde entonces, las relaciones diplomáticas y consulares quedaron prácticamente paralizadas.

Migración seguirá como tema prioritario

De acuerdo con el último censo chileno, publicado en 2025, los ciudadanos venezolanos representan el 41.6% de la población nacida en el extranjero que reside en el país.

El flujo migratorio ha sido uno de los principales temas de la agenda del gobierno de José Antonio Kast, quien ha impulsado medidas para reforzar el control migratorio y combatir la inmigración irregular.

Estimaciones oficiales indican que alrededor de 336,000 personas, en su mayoría venezolanas, viven actualmente en Chile sin documentación migratoria regular.