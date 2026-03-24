Chile retira apoyo a Bachelet en su candidatura a presidir la ONU

El nuevo gobierno chileno encabezado por José Antonio Kast, decidió este martes retirar el respaldo de su país a la postulación de la exmandataria Michelle Bachelet para asumir la Secretaría General de la ONU.

La candidatura de Bachelet había sido impulsada en febrero por la administración del entonces presidente izquierdista Gabriel Boric, con el apoyo conjunto de México y Brasil.

Según explicó la Cancillería chilena mediante un comunicado, la existencia de múltiples postulaciones desde América Latina, junto con desacuerdos con algunos actores clave en la decisión, dificultan la viabilidad y el eventual triunfo de esta candidatura.

Durante su campaña, Kast ya había manifestado dudas sobre apoyar a Bachelet, especialmente tras señales de rechazo provenientes del presidente estadounidense Donald Trump.

Aún podría contender gracias al apoyo de México y Brasil

A pesar de perder el respaldo de los patagónes, la exjefa de Estado aún podría continuar en carrera gracias al apoyo de México y Brasil. Bachelet, de 74 años y médica pediatra, fue la primera mujer en ocupar la presidencia de Chile en dos periodos (2006-2010 y 2014-2018), representando al Partido Socialista de Chile.

El comunicado también indicó que, además de retirar el patrocinio, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las misiones diplomáticas chilenas cesarán cualquier acción de promoción relacionada con su candidatura.

No obstante, se precisó que, considerando su trayectoria, si Bachelet decide seguir adelante, los representantes chilenos optarán por no respaldar a ningún otro aspirante en la contienda.

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