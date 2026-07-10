China frena exportaciones de helio, clave para chips por crisis

China suspendió temporalmente las exportaciones de helio, un insumo estratégico para la fabricación de semiconductores, equipos médicos y tecnologías avanzadas

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China decidió cerrar temporalmente la salida de helio hacia mercados internacionales, una medida que llega en un momento de creciente incertidumbre sobre el suministro mundial de este recurso esencial para industrias tecnológicas, médicas y científicas.

La decisión fue anunciada este viernes por el Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas de China, que informaron la entrada en vigor inmediata de una prohibición temporal para exportar helio.

Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre la duración de la medida ni sobre las razones específicas detrás de la restricción.

Un recurso clave para la industria tecnológica

El helio se ha convertido en una materia prima estratégica para la economía global. Su uso es fundamental en la fabricación de semiconductores, donde se emplea en procesos de enfriamiento y producción de chips avanzados.

Además, tiene aplicaciones indispensables en el sector médico, particularmente en equipos de resonancia magnética, así como en diversas áreas de investigación científica y desarrollo tecnológico.

La decisión de Pekín llega mientras el país acelera sus planes de autosuficiencia tecnológica y fortalece sectores como la inteligencia artificial, los semiconductores y la manufactura avanzada.

La guerra de Irán complica el suministro

Dicha medida coincide con un periodo de tensión en el mercado internacional del helio.

Desde el inicio de la guerra de Irán a finales de febrero, la disponibilidad global del gas se ha reducido significativamente, provocando aumentos de precios y problemas de abastecimiento en distintos países.

Aunque China consume enormes volúmenes de helio, produce apenas una fracción de sus necesidades. Diversas estimaciones señalan que genera alrededor del 15% o menos de su demanda interna, por lo que depende de importaciones provenientes principalmente de Qatar, uno de los mayores productores mundiales.

Cabe señalar que Qatar aporta cerca de una tercera parte del suministro global, por lo que cualquier alteración en las cadenas de distribución tiene repercusiones inmediatas en el mercado internacional.

A diferencia de otros recursos estratégicos, China no figura entre los principales exportadores mundiales de helio, por lo que analistas consideran que la restricción no provocará una crisis inmediata a nivel global.

Sin embargo, la medida sí podría aumentar la presión sobre un mercado que ya enfrenta dificultades por la reducción de la oferta internacional.