China recupera por primera vez un cohete reutilizable

China recuperó con éxito la primera etapa de un cohete Larga Marcha-10B, un avance que la acerca a la tecnología de reutilización desarrollada por SpaceX

China recuperó por primera vez la primera etapa de un cohete tras un lanzamiento, un logro que representa un paso importante para el desarrollo de su programa espacial y para la incorporación de tecnologías de reutilización destinadas a reducir los costos de las misiones.

De acuerdo con la agencia estatal Xinhua, la primera etapa del cohete Larga Marcha-10B se separó de la segunda fase después del despegue y regresó de manera exitosa a una plataforma ubicada en el mar.

Se trata de la primera ocasión en que el país asiático consigue recuperar la primera etapa de uno de sus cohetes tras un lanzamiento.

Sigue el camino abierto por SpaceX

La reutilización de cohetes ha sido impulsada durante la última década por empresas estadounidenses como SpaceX y Blue Origin, que buscan disminuir los costos de acceso al espacio al reutilizar los propulsores en lugar de desecharlos después de cada misión.

SpaceX, empresa fundada por Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos, comenzaron a recuperar sus cohetes desde 2015.

Actualmente, SpaceX lidera esta tecnología con más de 600 aterrizajes exitosos de las primeras etapas de sus cohetes Falcon, guiándolas tanto hacia plataformas flotantes en el océano como a zonas de aterrizaje cercanas a las bases de lanzamiento.

Esta misma semana, la compañía estableció un nuevo récord al lanzar por trigésima sexta ocasión un mismo propulsor.

En el caso del sistema Starship, un vehículo de mayor tamaño y potencia que realiza vuelos de prueba desde Texas y que próximamente ampliará sus operaciones a Florida, SpaceX trabaja en un sistema para capturar los cohetes durante su regreso mediante enormes brazos mecánicos instalados en la plataforma de lanzamiento.

Por su parte, Blue Origin inició recuperando los propulsores de su cohete New Shepard tras vuelos suborbitales en Texas y posteriormente comenzó a hacer lo mismo con los cohetes New Glenn, utilizando una plataforma flotante frente a la costa de Florida.

Japón prepara su propio intento

Con este logro, China se suma al grupo de países y empresas que desarrollan tecnologías de reutilización de cohetes. El siguiente intento de recuperación está previsto en Japón, que planea realizar un lanzamiento y aterrizaje durante este fin de semana.

El cohete Larga Marcha-10B fue lanzado desde la isla china de Hainan, ubicada frente a la costa sur del país y conocida como un importante destino turístico.

Según Xinhua, la versión reutilizable del cohete puede colocar cargas útiles de hasta 16 mil kilogramos en órbita terrestre baja.

Como referencia, el Falcon 9 de SpaceX tiene una capacidad máxima de carga útil de 22 mil 800 kilogramos y es utilizado para transportar astronautas y suministros hacia la Estación Espacial Internacional.