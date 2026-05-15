China confirma visita de Xi Jinping a Estados Unidos este otoño

El presidente de China, Xi Jinping, realizará una visita oficial a Estados Unidos durante el próximo otoño por invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, informó este viernes el ministro chino de Exteriores, Wang Yi.

El anuncio se dio al concluir la visita de dos días del mandatario estadounidense a Pekín, un encuentro que ambas partes calificaron como positivo y que buscó fortalecer la estabilidad entre las dos principales potencias económicas del mundo.

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China y Estados Unidos buscan mantener el diálogo

De acuerdo con la agencia estatal Xinhua, Wang Yi explicó que Xi Jinping aceptó la invitación de Trump y adelantó que ambos gobiernos comenzarán los preparativos diplomáticos para concretar el encuentro.

“Por invitación del presidente Trump, el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a Estados Unidos este otoño”, declaró el canciller chino.

El funcionario añadió que ambas naciones trabajarán para “crear un ambiente propicio y lograr mayores avances” en la relación bilateral.

Según Wang, tanto Xi como Trump acordaron además mantener comunicación constante mediante reuniones, llamadas telefónicas e intercambio de cartas.

La visita de Donald Trump a Pekín estuvo acompañada por gestos de cordialidad y mensajes públicos de entendimiento entre ambos mandatarios.

El presidente estadounidense calificó su viaje como “muy exitoso” y volvió a referirse a Xi Jinping como un “viejo amigo” con quien mantiene una “buena relación”.

La imagen más simbólica del encuentro ocurrió en Zhongnanhai, el complejo que alberga la sede del Partido Comunista Chino, donde ambos líderes caminaron juntos entre jardines y rosales antes de sostener una reunión privada.

Durante el recorrido, Trump elogió las flores del lugar y Xi respondió prometiendo enviar semillas para la Rosaleda de la Casa Blanca, en un gesto interpretado como señal de acercamiento diplomático.

Comercio y estabilidad global, en el centro de la agenda

Wang Yi aseguró que las conversaciones entre ambos presidentes abordaron temas clave relacionados con la relación entre China y Estados Unidos, así como asuntos vinculados con la paz y el desarrollo mundial.

El canciller describió las reuniones como “francas, profundas, constructivas y estratégicas”, en un contexto internacional marcado por tensiones económicas y geopolíticas derivadas de la guerra con Irán.

La visita de Trump a China tuvo como uno de sus principales objetivos contener la incertidumbre económica global y evitar un mayor deterioro en la relación entre Washington y Pekín.

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